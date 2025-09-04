3 znaka posebno privlače sreću krajem septembra, ostvariće „život ih snova“ i sve što su oduvek želeli smatra poznati astrolog

Septembar 2025. godine je prilično moćan mesec jer sezona pomračenja označava kraj jedne ere i početak druge. Dok će svaki astrološki znak imati koristi od ove transformativne energije na ovaj ili onaj način, tri horoskopska znaka posebno konačno „privlače svoj život iz snova“, prema rečima astrologa Elizabet Brobek.

Međutim, ništa u životu ne dolazi bez malo truda, pa je najbolje da radite sa ovom energijom kako biste joj pomogli da radi za vas. Najbolja stvar koju možete da uradite, prema Zakonu privlačnosti, jeste da ostanete skoncentrisani na pozitivne stvari u svom životu kako biste privukli više istog.

Ako ovi horoskopski znaci nastave da daju sve od sebe, ništa ne sprečava njihove manifestacije da se ostvare.

1. Devica

Planetarne manifestacije se ostvaruju za vas u septembru 2025. U stvari, većina energije ovog meseca je usmerena na vas, sa pomračenjem Sunca 21. septembra koje se dešava u vašem znaku poslednjeg dana vaše horoskopske sezone.

Ništa ne može biti mnogo važnije od toga! Do kraja ovog meseca, Device će „osećati kao da im se život izjednačio“, rekao je Brobek. „Ne samo da će se osećati mnogo privlačnije, već će privlačiti i ozbiljnije i posvećenije romantične partnere u svoj život.“

Prema Brobeku, mogli biste „imati i neku vrstu velike finansijske prilike“ koja će vam pomoći da se finansijski izjednačite dok dobijate priznanje koje zaslužujete. Ipak, iako je lepo poželeti zvezde, ne možete očekivati da će život raditi u za vas, a da se ne potrudite.

2. Lav

Imate mnogo čemu da se radujete jer se vaše manifestacije počinju ostvarivati do kraja septembra 2025. Ovog meseca ulazite u „potpuno novo poglavlje“, ono u kojem ćete „privlačiti moćnije partnere“, rekao je Brobek.

Iako ovo definitivno važi za vaš ljubavni život, s obzirom da se planeta ljubavi trenutno oseća kao kod kuće u vašem znaku, vaša karijera će takođe napredovati dok polako počinjete da doživljavate otvaranje sve više vrata.

Kao rezultat toga, nemojte biti previše iznenađeni kada se vaš finansijski život promeni na bolje.

Ovo je mesec prilika da postanete superzvezda jer dobijate sve što ste ikada želeli, i više od toga.

3. Rak

Planete vam obećavaju jednu od najsrećnijih godina u vašem životu. Iako vam se možda činilo da je trebalo vremena da zaista počnete da vidite neke rezultate, vaše manifestacije konačno počinju da se ostvaruju do kraja septembra 2025.

U stvari, stvari se mogu desiti tako brzo da ćete se osećati kao da ste „upravo ušli u ovo novo poglavlje snova“ života koje ste čekali, rekao je Brobek.

„Možda će takođe otkriti da će im se otvoriti nova vrata i da će im novi partneri ući u život koji će im pomoći da se podignu na viši nivo“, objasnio je Brobek o Rakovima.

Kako prenosi YourTango, od uspeha na društvenim mrežama do napredovanja u karijeri, ovaj mesec će doneti veliku sreću. Dakle, bilo da je u pitanju postajanje slavnim ili učenje nove veštine, moći ćete da postignete sve što želite sve dok se vaši postupci podudaraju sa vašim namerama.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com