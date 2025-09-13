3 znaka postaće milioneri od 18. septembra, Merkur u Vagi donosi im ogromnu sreću i iznenadni novac

Merkur je trenutno u Devici, u kojoj se nalazi i Sunce, pa je moć ovog znaka vrlo jaka, ali će uskoro naglo ona početi da se sklanja u korist Vage.

Merkur ulazi u Vagu 18. septembra, što donosi pojačanje energije komunikacije, partnerstva, diplomatije i elegancije. Merkur je planeta izražavanja, misli, govora, a Vaga pruža potrebu za balansom, lepim rečima i harmoničnim odnosima, pa će ovo biti vrlo zanimljiv period.

Tranzit Merkura kroz Vagu može biti idealan period za poboljšanje odnosa, pokretanje kreativnih projekata ili jasnije izražavanje svojih potreba, a ova 3 znaka će posebno osetiti to poboljšanje.

1. Vaga: Reči imaju veću težinu

Kada Merkur bude u njihovom znaku, Vage dobijaju glas jer im reči imaju veću težinu. Biće im lakše da jasno izraze šta žele, postave granice i komuniciraju na način koji osvajaju skladom, a ne konfliktnom energijom. Ovo je vreme kada će biti primećene ideje, razgovori i pregovori, bilo u ljubavi, poslu ili ličnim projektima.

Saveti astrologa: Aktivno komunicirajte, pišite šta osećate, iznesite svoje stavove, budite transparentni, pregovarajte i dogovarajte se, ulažite u izražavanje, prezentacije ili kreativne procese jer vam energije Merkura daju šarm i ubedljivost.

2. Blizanci: Dobija pažnju kroz harmoniju i stil

Blizanci su po prirodi znatiželjni i okrenuti komunikaciji, a Merkur u Vagi im donosi šansu da koriste svoje veštine na način koji dobija pažnju kroz harmoniju i stil. Njihova sposobnost da iznesu ideje i prilagode se slušaocu biće naglašena.

Saveti astrologa: Pokrenite kreativne projekte, najbolje kroz pisanje ili govor, a možete iskoristiti i društvene mreže ili predavanja. Koristite svoju fleksibilnost i um u pregovorima i dogovorima, pripazite da budite precizni u rečima i slušajte druge jer Vaga traži balans, i razumevanje drugih će pojačati vaš uticaj.

3. Lav: Balans šarma i moći

Lavovi će imati energetski podsticaj u oblasti javnih nastupa, društvenog angažmana ili kada je potrebno da se stvari pokrenu. Merkur u Vagi može im pomoći da izbalansiraju šarm i moć, da zasijaju u grupama, da ih primećuju, ali ne agresivno, nego sa stilom.

Saveti astrologa: Uključite se u društvene događaje i radite na tome kako vaša komunikacija deluje, odnosno pazite na način izražavanja, oblačenje i celokupni utisak. Možete iskoristiti ovaj period za pregovore, promocije ili za podizanje autoriteta kroz govor i javne nastupe. Merkur u Vagi može biti idealan period za poboljšanje odnosa, pokretanje kreativnih projekata, ili jasnije izražavanje svojih potreba, prenosi Stil.

