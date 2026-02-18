3 znaka postaće miljenici Univerzuma, imaju mnogo čemu se raduju posle 18. februara 2026.

Bik, Vaga i Ribe imaće mnogo čemu da se raduju od 18. februara. Ovo je za njih poseban dan, postaće miljenici Univerzuma.
Posle 18. februara 2026. tri horoskopska znaka imaju mnogo toga čemu se raduju. Postaće miljenici Univerzuma a lepo je osećati se posebno. Ovo je definitivno jedan od boljih dana do sada.
Evo nas sredinom februara i stvari nam idu dobro i ne zaglavljujemo se u društvenim mrežama ili politici. Danas je to veliki podvig.
Sledeći za svojim snovima, stvaramo sebi prelep prostor da se osećamo posebno i živo. Ovi znakovi su miljenici Univerzuma na ovaj dan jer cene ono što imaju. Saznaće da imaju mnogo čemu se raduju.
1. Bik – mnogo ljubavi
Tokom ovog povoljnog tranzita, Mesec u trigonu sa Jupiterom, ljudi vam priskaču u pomoć, bez obzira da li tražite pomoć ili ne. Mnogi Bikovi postaće miljenici univerzuma, i on vam se obraća kroz prijatelje i saputnike u sredu. Možda ćete čak otkriti da ljubav prema životinjama i kućnim ljubimcima igra važnu ulogu u tome kako se osećate povlašćeno tokom ovog vremena. Vi ste nečiji dom i udobnost, a zauzvrat se osećate posebno zbog toga.
Prilike stižu veoma lako tokom ovog poravnanja Meseca i Jupitera 18. februara. Ovo za vas ublažava sve sadašnje borbe. Usklađivanje sa značajnim vezama stavlja vas na vašu sopstvenu mapu. Vi ste nečije odredište. Imate mnogo čemu se radujete, uključujući i mnogo ljubavi.
2. Vaga – omiljeni ste danas
18. februara osećate se kao da ste omiljena osoba univerzuma jer vas svi vole. Niste morali ništa da uradite, Vage. Ljubav jednostavno teče prirodno. Naravno, ne bežite od ovog osećaja. U stvari, inspiriše vas da uključite šarm, što za vas nije velika stvar, jer i to dolazi prirodno.
Srećni ste i zahvalni što imate ovakav dan, jer život nije uvek ovakav ili lak. Ali kada jeste, vi ste tu, sijate kao prava zvezda. Mesec u trigonu sa Jupiterom dokazuje da imate mnogo čemu se radujete.
3. Ribe – vaš tajming je savršen
Trenutno ste duboko u kontaktu sa duhovnim. Prvi je dan vaše sezone i osećate se i intuitivno i pomalo svemirski. Ova vrsta ošamućenosti je vaše srećno mesto, zato uživajte u tome što ste čudak koji je koristan za univerzalnu vibraciju.
Osećate se posebno i srećno zbog svega. 18. februara, ideja da vas ništa ne može obeshrabriti deluje kao prava super moć. Ogledate se oko sebe i znate da možete da se nosite sa svim što vam se nađe na putu.
Kada Mesec napravi trigon sa Jupiterom, dobijate malo mira i prostora da jednostavno budete sami. Vaš tajming je savršen i vi ste ti koji odlučujete šta ćete raditi tokom ovog perioda. Sloboda zove, a vi ste imate sreću da odgovorite. Imate toliko mnogo čemu se radujete, posebno sa Suncem sada u vašem znaku.
(Krstarica/YourTango)
