3 znaka privlače danas uspeh kakav zaslužuju, pronaći će neočekivanu ali zasluženu sreću

Tri horoskopska znaka privlače danas uspeh koji zaslužuju. Utorak je posvećen mogućnostima, i to ima smisla jer ovaj mesec obično simbolizuje nove početke kada je u pitanju posao i karijerni potezi. Mesec u kvadratu sa Jupiterom, funkcioniše sa idejama optimizma, fleksibilnosti i otvorenosti.
Energija Jupitera uvek je pozitivna, čak i kada je u kvadratu. Razmišljanje van okvira je ono čime se trenutno bavimo.
Zbog ovog smelog stava, videćemo kako pomeranje granica zapravo može dobro funkcionisati za nas. Možda ne znamo tačno kakav će biti ishod, ali naša hrabrost će nas dovesti do cilja. Tamo ćemo pronaći neočekivanu, ali zasluženu sreću.
1. Ovan
Neočekivano priznanje dolazi vam na današnji dan, 9. septembra. Iako ste nekako znali da će se to dogoditi, i dalje ste pomalo uzbuđeni zbog činjenice da ste toliko cenjeni kakvi jeste. Volite da budete poznati i volite da budete viđeni.
Tokom tranzita Meseca u kvadratu sa Jupiterom, postavljeni ste u prvi plan, i to nije neudoban položaj za vas. U stvari, iako to niste nužno očekivali, pomaže vam da se osećate samopouzdanije.
I kao što to često biva, jedna stvar vodi drugoj, i pre nego što se okrenete, naći ćete se sa nekoliko neverovatnih prilika. Akcija se susreće sa vremenom, i vi ste upravo tu usred svega toga, volite život i doživljavate veliku radost.
2. Lav
Ono što je sjajno u vezi sa ovim danom, 9. septembrom, jeste to što vas, stavlja u poziciju da ostvarite slučajan susret koji bi mogao dovesti do posebne saradnje. Ovo partnerstvo će učiniti da se svi osećaju uključeno i kreativno.
Sreća dolazi kroz interakciju i otvorenost za mogućnosti van vaših uobičajenih krugova. Osećate se ambiciozno i spremno, a tranzitni Mesec u kvadratu sa Jupiterom vam daje do znanja da univerzum u potpunosti podržava vaše želje.
Ovo je vreme da budete budni i spremni da prihvatite povoljna iznenađenja koja život predstavlja.
3. Strelac
Učenje nečeg novog je uvek na dnevnom redu Strelca, a na današnji dan to zvuči posebno tačno. Naučićete nešto novo i sami ćete se upoznati sa svim detaljima ovog svežeg i veoma kreativnog poduhvata.
Ono što je neočekivano u vezi sa ovim danom je kako vam tranzitni Mesec u kvadratu sa Jupiterom dozvoljava da mislite da vi imate kontrolu. U stvarnosti, univerzum stoji iza svega što se dešava upravo sada. Kosmos vuče konce, a inspiracija vas vodi svuda tokom ovog tranzita, prenosi YourTango.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com