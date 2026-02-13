3 znaka ruše stara pravila i vraćaju moć, od 13. februara grabe novu eru izobilja i prosperiteta

Škorpije, Bik i Lav, od 13. februara ulaze u novu eru izobilja. Oni danas ruše stara pravila i postavljaju nova koja ih vode u prosperitet.

Tri astrološka znaka ulaze u novu eru izobilja koja počinje 13. februara 2026. Sa astrološkom energijom ruše stara pravila i postavljaju nova. Nove ideje donose im bogatstvo. Znamo koliko vredimo i odbijamo da se zadovoljimo bilo čim manjim.

Spremni smo da postavimo nova pravila i primenimo ih na nove ideje. Tada se sve menja za sve.

Izobilje je naše pravo po rođenju i ne odustajemo od toga. Zaslužili smo ono što ćemo dobiti i znamo to. Ako želimo da nastavimo, moramo da održimo vatru samopouzdanja podjednako jakom.

1. Bik – lično samopouzdanje

Ono što vam ide u prilog ovog dana, jeste lično samopouzdanje. To se direktno prevodi u materijalni svet. Da, govorimo o novcu i stvarima. Takođe govorimo o intelektualnoj svojini.

Znate šta možete da uradite i znate koliko vredi. Ovo nije vreme za pregovore. U stvari, ovo je vreme kada postavljate svoje zahteve i gledate kako se oni lako ispunjavaju.

Dugo i naporno ste radili da biste stvorili eru izobilja i prosperiteta. Ovog dana, 13. februara, nalazite se na pravom mestu u pravo vreme da požnjete plodove. Samo napred. Ne ustručavajte se i uzmite ono što je vaše!

2. Lav – stručno znanje donosi izobilje

Lavovi danas ruše stara pravila i postavljaju nove norme. Pokazali ste autoritet po određenoj temi, i taj svet vam se sada otvorio na načine koji su bili i predvidljivi i prosperitetni. Uspeli ste. Ulazite u novu eru izobilja i ne osvrćete se.

Kao rođeni lider, možete pomoći drugima da postignu ono što žele. Vaše stručno znanje je zaista korisno na današnji dan, 13. februar. Cilj je uvek bio stvaranje izobilja, i uspeli ste.

I tako, možete biti tu za druge na njihovom putu ka izobilju. Imate prave reči da kažete i dajete pravi primer. Ovo se zove pobeda i zaslužujete svaki minut. Uživajte u svemu što ste zaslužili.

3. Škorpija – dobre finansijske odluke

Kao da je ceo svet magnetizovan za vas na ovaj dan. To zapravo znači da šta god da kažete ili uradite, dobijate pozitivnu reakciju. Svi rade za vas u ovom trenutku i to je sjajan osećaj.

Osećate se kao da ovo nije slučajnost. Naporno ste radili da biste stekli poverenje drugih, i to je zato što ste konačno počeli da verujete u sebe i u svoje finansijske odluke.

I dobro za vas, jer istina je da ste dobro uradili. Uradili ste prave stvari i rizikovali kada su se drugi previše plašili. Otvorili ste put prosperitetu, a sada se praktično možete opustiti i gledati kako sve teče ka vama. Ulazite u novu eru izobilja.

