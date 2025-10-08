3 znaka skidaju težak teret sa leđa, teška vremena od danas gledaju u retrovizoru dok putuju putem sreće i uspeha

Teška vremena završavaju se za Škorpiju, Ribe i Strelca posle 8. oktobra 2025. godine.

Posle 8. oktobra 2025. godine, teška vremena završavaju se za tri horoskopska znaka. Poravnanje Venere i Jupitera ovog dana donosi nam osećaj olakšanja, kao da nam je neka džinovska stena skinuta sa leđa. Za njih, ovo je dan kada izazovi počinju da blede.

Jupiter i Venera jednostavno neće dozvoliti tu vrstu negativnosti. Imamo dosta sreće što imamo ovaj tranzit jer nas postavlja na putovanje optimizma i samopouzdanja.

1. Škorpija – danas isplata, zaboravili ste!

Kada govorimo o teškim vremenima, prvo što pomislite je verovatno novac i kako ste umorni od muke kada je novac u pitanju. Nije stvar u tome da vam loše ide. U stvari, prilično dobro vam ide. Samo vas stalno održavanje vuče nadole.

Pa, 8. oktobra ćete doživeti pozitivan talas energije koji dolazi od poravnanja Venere i Jupitera, i to će vas pogoditi inspiracijom i izlazom. I nije kao da niste spremni. Godinama ste radili na ovom trenutku.

Ipak, toliko ste se navikli na borbu da ste zaboravili da vam dolazi isplata. Pa, dobrodošli u taj dan.

2. Strelac – oslobodićete se prevaranta

Tražite opipljive znake da su borbe kroz koje ste prolazili zaista završene, i evo vas, Danas, 8. oktobra, Venera i Jupiter vam dolaze u pomoć i donose stvarne rezultate.

Teška vremena se konačno završavaju, uglavnom zato što ste shvatili da ih je uzrokovala vaša neautentičnost. Sindrom prevaranta jednostavno ne funkcioniše kod vas, a 8. oktobra ćete se osloboditi njega.

Verujte da univerzum postavlja scenu za gladak napredak i uzbudljive nove mogućnosti. Prigrlite svu pozitivnost na koju je vaš horoskopski znak sposoban i znajte da je vreme da se vaša upornost isplati.

3. Ribe – vreme je da ponovo verujete

Znate da se ovih dana osećate malo izazovnije nego obično i to počinje da vas iritira. Šta god da se dešava u vašem životu, osećate se kao da niste svoji, pa je povratak tome da budete vi vaš glavni cilj 8. oktobra.

Srećom, i Jupiter i Venera su vam poravnati na način koji vam donosi pravi i istinski odmor od teškoća i umora. Vreme je da ponovo verujete, Ribe. Vreme je da osetite tu magičnu pozitivnu energiju kako struji vašim venama.

Teškoće više ne dominiraju vašim putem. One su jednostavno lekcije u vašem retrovizoru. Prihvatili ste ih, naučili šta treba da uradite i sada ste spremni za sledeću fazu, koja će biti ispunjena nadom i pozitivnom energijom.

Kako iskoristiti današnji povoljan dan?

Savet astrologa: Na ovaj dan ćemo se osećaćete se zdravije i srećnije zbog sopstvene slike tela. Dozvolite sebi da osetite radost, umesto da se predate uobičajenim, iscrpljujućim osećanjima nesigurnosti.

(Krstarica/YourTango)

