3 znaka u septembru 2025. čeka veliki karmički obračun, nikako ne mogu da pobegnu od prošlosti

U septembru prevladava vladavina Saturna – planete karme i životnih lekcija. Njegovo retrogradno kretanje vraća nas na stare izazove i podseća da ništa ne možemo preskočiti. Ako smo izbegavali odgovornost, ako smo gurali probleme pod tepih, sada će se oni pojaviti pred našim vratima i tražiti da ih konačno razrešimo.

Energija pomrčina, koje će sedesiti u septembru, snažna je, često sudbinska, i donosi prekretnice koje nas pogađaju duboko i neočekivano. Pomrčina Meseca obično otkriva ono što je bilo skriveno, potiče kulminaciju i završetke, dok pomrčina Sunca otvara prostor za nove početke.

Kada se na nebu desi pomrčina, vreme kao da prestane biti linearno. Sve se isprepliće – prošlost, sadašnjost i budućnost – i otvara se portal kroz koji ulazi ono što treba biti razjašnjeno.

U septembru 2025. bićem svedoci upravo takvoj kombinaciji. Retrogradni Saturn i niz pomrčina zajedno tvore snažan kozmički okvir u kojem se prošlost vraća na velika vrata. I dok će mnogi osetiti tek blagu nostalgiju ili povratak starih tema, tri znaka nalaze se u samom središtu tog procesa.

Pri kraju meseca, kada se energija pomrčina smiri, mnogi će osetiti olakšanje. A pred nama su meseci koji donose velike promene, posebno krajem godine pa je ovo savršen trenutak da zakoračimo u njih bez nepotrebnog tereta.

Pa i ako niste rođeni u jednom od ovih znakova, energija septembra doneće vam poneki podsetnik iz prošlosti. Možda neočekivani susret, iznenadni poziv ili san koji će vas vratiti na davno zaboravljeno mesto.

Ovan

Za Ovna, znak koji je navikao gledati napred i nikada ne trošiti previše vremena na ono što je prošlo, ovo će biti posebno izazovno razdoblje. Saturnovo kretanje vraća fokus na nerešene priče i neizrečene reči. Kao da se pred Ovnovima otvara beležnica u kojoj su ostali prazni redovi, a sada ih treba ispuniti.

Emocionalne rane koje su bile potisnute mogu ponovno isplivati na površinu. Možda će se pojaviti situacija koja podseća na davni sukob s članom porodice ili osećaj žaljenja zbog odluke koju niste imali hrabrosti doneti. Iako to može biti neugodno, to je zapravo prilika da se oslobodite tereta koji vas prati. Saturn traži disciplinu i hrabrost, a upravo su to osobine koje Ovan poseduje.

Pomrčina u Ribama dodatno otvara vrata podsvesti. Ovnovi će možda imati intenzivne snove, prisećati se ljudi ili situacija koji su davno nestali iz njihovih života.

Pojaviće se osećaj da emocije dolaze niotkuda, ali zapravo se oslobađa ono što je dugo bilo potisnuto. Kada Sunce i Merkur uđu u Vagu, naglasak se premešta na odnose. Možda će se pojaviti neko iz prošlosti, netko s kim ste ostali nedorečeni. Ovo je trenutak za razgovor, za pomirenje, za zatvaranje kruga.

Pri kraju meseca, ulaskom Marsa u Škorpiona, Ovnove očekuje novi talas snage. To je trenutak kada ćete imati dovoljno odlučnosti da iznesete na površinu i najteže teme. Možda će biti burno, možda će biti emotivno, ali upravo tada se događa transformacija. Oslobađajući se starog, otvarate prostor za novo.

Blizanci

Za Blizance će septembar biti period u kojem se prošlost i sadašnjost isprepliću na svakom koraku. Njihov vladar Merkur ovog puta nije retrogradan, što im daje jasnoću uma i sposobnost da logično razluče što iz prošlosti vredi ponovno uzeti u obzir, a što treba ostati zauvek zatvoreno.

Retrogradni Saturn vraća pažnju na područje karijere i životnog puta. Blizanci će se možda prisetiti propuštene prilike, nedovršenog projekta ili neispunjenog cilja. Ali, umjesto žaljenja, sada se otvara druga šansa. Situacije iz proleća mogu se ponovno pojaviti, ali ovaj put sa šansom da ih dovršite do kraja.

Pomrčina u Ribama donosi kulminaciju na profesionalnom planu. Možda će se završiti neki dugotrajni projekt, možda će se pojaviti nova prilika, a možda će se nešto iznenada zatvoriti kako bi otvorilo prostor za nešto bolje. U svakom slučaju, biće jasno da se prošlost vraća kako biste sada mogli reagovati drugačije.

Retrogradni Uran u vašem znaku donosi neočekivane flešbekove. Možda ćete naići na stari dnevnik, možda će vas nazvati osoba koju niste čuli godinama, možda će vas netko podsetiti na vaše mladenačke snove. Sve to nije slučajno – Uran vas podseća na to ko ste zapravo i koliko ste se promenili.

Pomrčina u Devici usmerava fokus na dom i porodicu. Blizanci će se možda vratiti na mesta iz detinjstva, susresti porodicu nakon dugo vremena ili rešavati stare porodične nesuglasice. To može biti emotivno, ali i oslobađajuće. Shvatićete da prošlost nije tu da vas zadrži, nego da vam pokaže koliko ste narasli.

Vodolija

Vodolija je znak koji uvek gleda unapred, u smele vizije budućnosti. Ali ovog septembra prisiljeni su vratiti se unazad i preispitati na čemu grade svoje snove. Saturnovo retrogradno kretanje u Ribama stavlja naglasak na finansije, sigurnost i osećaj lične vrednosti. To nije samo priča o novcu, nego o temeljima na kojima gradite svoj život.

Možda će se ponovno pojaviti stara financijska pitanja – dug koji ste ignorisali, poslovni plan koji ste ostavili nedovršen ili imovina koja je ostala nedefinisana. Ali još važnije od toga, vraća se pitanje samopouzdanja. Vodolije će možda osetiti povratak starih nesigurnosti, sumnji u vlastitu vrednost ili strahova od gubitka stabilnosti. Sve to izlazi na površinu kako biste mogli jasno sagledati gde zapravo stojite.

Pomrčina u Ribama dodatno naglašava ta pitanja. Može se pojaviti iznenadna situacija vezana uz novac ili imovinu koja će vas podsetiti da ništa ne smete ostavljati nerazrešeno. Ali, iako će možda biti emotivno, zapravo se radi o oslobađanju. Kada se oslobodite starog tereta, osećaj sigurnosti postaje čvršći nego ikada prije.

Retrogradni Uran u Blizancima donosi još jedan zanimljiv sloj. On može vratiti stare ljubavi ili stare strasti, projekte koje ste započeli davno, a koji ponovno bude vašu kreativnost. U trenucima kada se čini da se prošlost vraća na svim nivoima, zapravo vam se nudi prilika da otkrijete što vas doista ispunjava.

Kako mesec odmiče, ulazak Sunca i Merkura u Vagu pomaže vam da sve sagledate iz šire perspektive. Razgovori s bliskim ljudima, nova učenja ili čak putovanja mogu doneti važne uvide. Videtćete svoju priču u kontekstu šire slike i shvatiti da vas prošlost nije tu da vas sputava, nego da vas učvrsti.

