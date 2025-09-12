3 znaka u septembru doživljavaju karmički bumerang, ovo im je pakleni mesec – stiže ih kazna za grehe iz prošlosti

Septembar nosi energiju Device, znaka koji vlada analizom, redom i detaljima. Jesenska ravnodnevica simbolizuje ravnotežu, a retrogradne planete pojačavaju delovanje karme, stare greške i zanemarene obaveze sada će se vratiti, često neočekivano i intenzivno. Prvi signali biće vidljivi već početkom meseca, dok će efekti trajati sve do oktobra.

Astrolozi posebno ističu tri znaka koji će u septembru osetiti karmički bumerang.

Blizanci

Blizanci će septembar doživeti kao izazovan period. Karma će im se vratiti kroz finansije, komunikaciju i lične odnose. Uzrok – neispunjena obećanja i lagodnost u rečima.

Karijera – Stare greške u pregovorima i dogovorima mogu izaći na videlo.

Finansije – Moguće su neprijatne situacije u vezi sa dugovima koji su odavno trebali biti vraćeni.

Lični odnosi – Povratak starih konflikata i nesporazuma.

Kako se zaštititi

Iskrenost, priznanje grešaka i aktivno ispravljanje propusta. Samo preuzimanjem odgovornosti Blizanci mogu neutralisati negativne efekte i obnoviti harmoniju u svom životu.

Vaga

Vage će osetiti karmičke posledice u septembru posebno kroz odnose, pravne situacije i partnerstva. Glavni izazov leži u neodlučnosti i odlaganju važnih odluka.

Posao – Mogući sukobi sa kolegama ili partnerima.

Ljubav – Dolazi trenutak kada je potrebno doneti konačne odluke.

Društveni život – Potrebno je preispitati krug prijatelja i odnose koji nisu podržavajući.

Prestanite da kolebate. Hrabre i promišljene odluke otvaraju put ka istinskoj ravnoteži i unutrašnjem miru. Vage koje se usude da odluče u pravo vreme, dobijaju šansu za pozitivan preokret u svim segmentima života.

Ribe

Ribe će septembar doživeti kroz intenzivan emocionalni period. Karma će se manifestovati kroz intuiciju, kreativnost i odnose. Lekcije su vezane za preteranu žrtvovanost i nemogućnost postavljanja ličnih granica.

Lični odnosi – Povratak toksičnih osoba iz prošlosti.

Kreativnost – Kriza u stvaralaštvu, potreba da se ponovo osvrnu na stare ideje.

Zdravlje – Moguće je pojačanje psihosomatskih problema zbog emotivnog opterećenja.

Kako se zaštititi

Meditacija, psihološka podrška i rad na postavljanju granica. Uprkos izazovima, Ribe će dobiti i dar od univerzuma: priliku da se oslobode prošlih opterećenja i otvore novo poglavlje života.

Septembar 2025. nas podseća da sve što činimo ima posledice. Iskrenost, hrabrost i spremnost da se suočimo sa sobom ključni su za prevazilaženje karmičkih izazova. Blizanci, Vage i Ribe imaju priliku da iz ovog perioda izađu jači i mudriji, spremni da balansiraju svoje emocionalne, finansijske i profesionalne sfere.

