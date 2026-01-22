3 znaka ulaze u mnogo srećniji period od 22. januara, zvezde im obasjavaju put blagostanja i sreće

Mnogo srećniji period počinje za tri horoskopska znaka 22. januara 2026. Merkur u konjunkciji sa Plutonom daje nam mnogo više uticaja.

Počev od četvrtka, moći ćemo da vidimo dalje od projektovanih maski koje ljudi stavljaju i da se spustimo pravo u srž onoga što je važno. Doći do istine, gotovo trenutno, je blagoslov, iako je za mnoge potrebna hrabrost i definitivno zahteva suočavanje.

Pluton ne nudi površna poboljšanja. On se transformiše kroz istinu i posledice. Kada se Merkur susretne sa Plutonom 22. januara, razgovori postaju odlučujući, ideje imaju pravu suštinu, a izbori imaju dugoročni uticaj. Ovi znaci ulaze u mnogo srećniju eru kroz svest, proračunate poteze i hrabrost da se suoče sa onim što drugi izbegavaju.

1. Blizanci – nemojte uvek da delite znanje

22. januar označava prekretnicu u načinu na koji koristite informacije. Nešto što naučite tog dana pokazuje vam da zaista imate prednost. Vreme je da verujete svojoj intuiciji i preduzmete nešto povodom toga.

Merkur u konjunkciji sa Plutonom izoštrava vašu percepciju i omogućava vam da se osećate samopouzdanije. Samopouzdanje je prijatelj svih, i upravo to vas stavlja u vođstvo u četvrtak.

Niste samo srećni, već ste i spremni da rizikujete koje bi vas, do juče, možda uplašile. Evo jednog dobrog primera: vaš mnogo srećniji period počinje kada prestanete da delite sve što znate. Tako je, Blizanci. Ponekad je najbolje da zadržite svoje informacije za sebe. To je vaš moćni potez. Čuvanje kapije nije uvek loša stvar.

2. Škorpija – vraća se osećaj kontrole i pravca

Vi ste pravi uticajni čovek 22. januara i videćete koliko daleko vas vaš uticaj može odvesti. Ovo je sjajan dan za vas, pun sreće i blagostanja. Toliko toga se dešava zato što, tokom konjunkcije Merkura i Plutona, imate upravo ono što je potrebno.

Lična saznanja vraćaju vaš osećaj kontrole i pravca u četvrtak. Tačno vidite šta treba da se promeni i kako da pokrenete tu promenu bez nepotrebnog sukoba. Brzi ste i fokusirani.

Mnogo srećniji period sledi vašu spremnost da se suočite sa stvarnošću direktno. Baveći se onim što drugi izbegavaju, stavljate se u poziciju snage koja traje. Možete to!

3. Jarac – trajan osećaj blagostanja

Merkur u konjunkciji sa Plutonom vam pomaže da precizno restrukturirate planove. Nema ništa bolje od dobrog udarca kontrole kada ste u blizini, a 22. januara ćete videti koliko efikasni možete biti. Osećate se mentalno budno u četvrtak. Ne vuku vas lični problemi. U stvari, osećate se spremno, voljno i sposobno da osvojite svet.

U zaista ste dobroj formi, a taj sjajan osećaj blagostanja je upravo ono što vas vodi na sledeći put gde vas čeka sreća. Spremni ste da uzmete ono što je vaše. Vi ste ovo omogućili. Pa, vi i vaši prijatelji Merkur i Pluton. Samo nastavite sa dobrim radom!

(Krstarica/YourTango)

