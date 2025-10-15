3 znaka ulaze u moćan period 23. oktobra, sezona Škorpije donosi im blagostanje, ali nekima neće prijati nipošto!

Moćan period očekuje Škorpije, Rakove i Ribe u sezoni Škorpije od 23. oktobra 2025. godine. Planete će im podariti posebnu energiju.

Sezona Škorpije počinje 23. oktobra i traje do 22. novembra. Kada Sunce uđe u znak Škorpije, energija u našem životu postaje intenzivnija, dublja i emotivno snažnija.

Za razliku od sezone Vage koja se uskoro završava, sezona Škorpije nas vodi iza kulisa, u svet tajni, intuicije, regeneracije i istine koja se krije ispod spoljašnjeg sloja stvari.

Ovo je vreme suočavanja sa sobom i velikih unutrašnjih promena. Sezona Škorpije donosi velike promene za Škorpije, Rakove i Ribe, ali neće prijati Lavovima, Bikovima i Vodolijama.

Pluton i Mars vladaju Škorpijom

Škorpija je fiksni vodeni znak kojim vladaju Pluton i Mars, planete koje simbolizuju transformaciju, snagu volje i intenzitet. Ova kombinacija donosi period kada osećanja postaju duboka, strasti jake, a intuicija izuzetno pojačana. Ljudi tokom ovog perioda često osećaju potrebu da se povuku u sebe, da preispitaju odnose, navike i motive i da se regenerišu, bilo emotivno, duhovno ili fizički.

Ništa što je površno ne traje u sezoni Škorpije. Ona nas podstiče da zaronimo u sopstvenu senku, da priznamo ono što izbegavamo i da se kroz to oslobodimo. Upravo zbog toga se često kaže da je Škorpija znak „smrti i ponovnog rođenja“.

Velika strast i posesivnost

U ljubavi, sezona Škorpije donosi strast, posesivnost i duboku povezanost. Ovo je vreme kada se odnosi produbljuju ili pucaju jer sredine nema. Oni koji su iskreni jedni prema drugima mogu doživeti neverovatnu bliskost i obnovu veze, dok će laži i skrivene namere lako isplivati na površinu. Emotivna iskrenost je ključ svega.

Ako ste slobodni, ovo je period kada vas može privući neko tajanstven, magnetičan ili neko ko vam otvara duhovni svet.

Prevazilaženje prepreka

Na poslovnom planu, Škorpija traži fokus, disciplinu i strategiju. Nema brzih rezultata, ali postoji velika moć regeneracije i istrajnosti. Ako želite da promenite posao, završite važan projekat ili prevaziđete prepreke — ovo je idealan period. Škorpijina energija vas uči kako da delujete iz senke, planirate i iskoristite svoju unutrašnju snagu.

Sezona Škorpije nas vodi kroz proces transformacije. To može biti period emotivnih kriza ili čak simboličnog „umiranja starog ja“. Ali, nakon toga dolazi obnova, osećaj da ste jači i spremniji za novi početak.

(Krstarica/Informer)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com