3 znaka ulaze u moćnu novu eru od danas, planete im definitivno donose preokret i otvaraju vrata sreće i uspeha

5. septembra 2025. godine, tri horoskopska znaka ulaze u moćnu novu eru. Kvadrat Marsa i Jupitera definitivno donosi intenzivna osećanja, a ovi astrološki znaci će dobro iskoristiti taj intenzitet.
Za tri horoskopska znaka, ovaj tranzit će poslužiti kao prekretnica. Ovo je kada ulazimo u sopstvenu moć. Nema više mentaliteta žrtve. Jaki smo, hrabri i ako je potrebna promena, onda ćemo je ostvariti.
1. Ovan
Tokom tranzita Marsa u kvadratu sa Jupiterom, shvatićete da ne možete zauvek čekati da se promena pojavi. Morate biti vi taj koji stvara promenu i morate ići za njom sa odlučnošću i uverenjem.
5. septembra osetićete podsticaj da preduzmete akciju u vezi sa nečim što ste odugovlačili. Shvatili ste da često pravite ovu čudnu vrstu odugovlačenja. Ali u petak prepoznajete grešku u svojim postupcima i preduzimate nešto povodom toga.
2. Blizanci
Promena je neophodna, a sa kvadratom Marsa i Jupitera koji snažno utiče na vaš život, osećate se uzbuđeno da počnete da radite na toj transformaciji. 5. septembra ćete sebe smatrati zvanično spremnim.
Ovaj tranzit označava početak veoma moćnog ciklusa i to je onaj koji nipošto nećete propustiti. Rizici mogu izgledati veliki, ali nagrade su veće. Hrabri ste koliko god možete, pa šta vas sprečava?
3. Vaga
Ako se probudite ovog dana i osećate da morate da donesete tu jednu važnu odluku o kojoj ste razmišljali u svom umu, onda učinite sebi uslugu, i napravite potez. Odlučite se i završite sa tim.
Tokom tranzita Marsa u kvadratu sa Jupiterom, vaš osećaj za to šta je ispravno, a šta pogrešno je posebno jak, a to znači da bi trebalo da slušate svoj instinkt. Videćete da je 5. septembra moć sa vama i da možete jasno videti šta treba da uradite u vezi sa ovom odlukom, prenosi YourTango.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com