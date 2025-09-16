3 znaka ulaze u moćnu novu eru, od danas počinju život iz snova, imaće i para i ljubavi

Tri horoskopska znaka ulaze u moćnu novu eru. Mars u opoziciji sa Hironom je ultimativni tranzit sukoba, i iako možda nije 100% lako podneti ga, svima će nam doneti mnogo dobrih stvari.

Šta znači opozicija Marsa i Hirona?

Mars predstavlja akciju, snagu, borbu i ego.

Hiron simbolizuje „ranjenog iscelitelja“ — naše najdublje emocionalne povrede.

Kada su u opoziciji, dolazi do sudara između potrebe da se borimo i potrebe da se zalečimo.

Mogu se aktivirati stare traume, osećaj nepravde ili potisnuta ljutnja — posebno u odnosima.

Više nismo spremni da dozvolimo bilo kome da nas iskoristi. 16. septembra, tri horoskopska znaka će istupiti da izleče naša srca i počnu iznova. Danas kidamo lance. Nema više ograničenja i nema više straha.

1. Blizanci: Reči mogu povrediti, birajte ih pažljivo

Mars u opoziciji sa Hironom vas tera da priznate šta ste izbegavali. Pa ipak, umesto da se osećate poraženo, otkrićete da snaga raste u vama. Videćete danas da vas suočavanje sa bolom ne sputava. Umesto toga, oslobađa vas.

Nova era koja sada počinje je ona izgrađena na istini. Ne dozvoljavate nikome drugom da vas blokira. Više ne morate da se krijete od onoga što vas je povredilo, jer ste veći od toga i konačno to znate.

Ovaj dan postavlja ton za promenu, i kada vas jednom pogodi, nema povratka. Ovo je moćan period u vašem životu jer ćete postati neko novi za sebe, i to vas ispunjava radošću.

2. Lav: Ego je izazvan, ali ranjivost vas čini dubljim i autentičnijim

Snažan proboj je definitivno spreman za tebe. I zahvaljujući tranzitu Marsa opozicije Hironu, bićeš na dobrom putu da postaneš sve što si oduvek želeo da budeš.

16. septembra, imaćeš tu snažnu Hironovu energiju koja će te podržati. Ovo će te izvući iz prošlosti i postaviti direktno u sadašnji trenutak, što može zvučati čudno, ali samo ti znaš koliko je ovo potrebno.

Univerzum te gura da prepoznaš svoj sopstveni rast. Više nisi definisan onim što te je ranilo. Sada si u stanju da preuzmeš prošlost i ponovo stvoriš sebe iz onoga što si naučio.

3. Škorpija: Intenzivne emocije, ali isceljenje dolazi kroz iskrenost

Osećate Mars u opoziciji sa Hironom na dubokom nivou, i 16. septembar označava prekretnicu u vašem neverovatnom životu. Spremni ste da se oslobodite onoga što vas je vuklo nadole, a to oslobađanje vas oslobađa na načine koje niste očekivali.

Ovo je vaš trenutak transformacije. Sve je novo, sve fantastično, i sve ste vi. Nova era koja počinje na današnji dan nije o nošenju starog bola, već o koračanju u svoju punu snagu bez ikakvog sprečavanja.

Univerzum vam pokazuje da čak i vaše najdublje borbe mogu postati vaši najveći izvori moći. Ono što sada počinje je novo poglavlje definisano hrabrošću, obnovom i moći.

Saveti astrologa za ovaj aspekt

Ne reagujte impulsivno — Mars traži akciju, ali Hiron traži razumevanje.

— Mars traži akciju, ali Hiron traži razumevanje. Zastanite i oslušnite — šta vas zaista boli i zašto.

— šta vas zaista boli i zašto. Iskoristite dan za introspektivne razgovore, terapiju, pisanje ili meditaciju.

za introspektivne razgovore, terapiju, pisanje ili meditaciju. Ne bežite od bola — jer upravo on pokazuje gde još uvek nosite teret prošlosti.

Ova opozicija nije laka, ali je moćna prilika za lični rast.

