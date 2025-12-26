3 znaka ulaze u Novu godinu sa neverovatnim optimizmom i pozitivom, čeka ih potpuna transformacija

Oni se ovog puta ne plaše promena. Ulaze u novu godinu sa neverovatnim optimizmom. Vodolija, Ribe i Lav doživeće potpunu transformaciju.

Oni ulaze u Novu godinu sa pozitivnim načinom razmišljanja i briljantnim optimizmom. Naime, od 26. decembra 2025. godine, ova tri horoskopska znaka ulaze u novu eru isceljenja.

Retrogradni Hiron nas tera da se fokusiramo na emocionalne rane koje utiču na naše odluke i odnose. On otkriva zastarele navike i karmičke petlje koje treba prekinuti. Ovaj uticajni tranzit podržava duboku samosvest i podstiče unutrašnju transformaciju.

Za tri horoskopska znaka, 26. decembar otvara vrata smislenoj obnovi i snažnom isceljenju. Osećali smo da dolazi promena i ovog puta je se ne plašimo. Spremni smo za potpunu transformaciju.

I koje je bolje doba godine nego sada da počnemo da planiramo sopstvenu obnovu. Radimo na tome iznutra. Uđimo u novu godinu sa briljantnim početkom i pozitivnim načinom razmišljanja.

1. Lav – ponos bio kočnica

Retrogradni Hiron donosi snažno emocionalno saznanje u vama. 26. decembar vam pokazuje gde vas je vaš ponos sprečavao da izrazite svoje prave misli.

Međutim, ova transformacija nije o promeni onoga ko ste. Radi se o odbacivanju tog sloja zastarele samozaštite i isceljenju sebe u tom procesu. Iako mislite da ste prilično fantastični (i jeste), ponekad potcenjujete svoj uticaj na ljude.

Ono što dobijate iz ovog tranzita je ideja da ste dobri takvi kakvi jeste.

2. Vodolija – isprobaćete nešto novo

Za vas transformacija dolazi kroz veliku promenu perspektive. Retrogradni Hiron vas podstiče da pogledate svoj dugoročni put otvorenim očima. Šta god nije funkcionisalo mora imati razlog. 26. decembra istražujete taj razlog i pronalazite odgovore.

Shvatate da ste prerasli određeni pristup ili način razmišljanja, i ova svest vam omogućava da se razvijate na smislen način. Ne želite da budete onaj koji se zaglavi. Zaglavljenost vam samo donosi još istih problema.

Sada ste spremni da isprobate nešto novo, jer ozbiljno želite da napredujete svojim putem. Sve što je potrebno je da kažete da, i proces počinje.

3. Ribe – savršen Zakon privlačnosti funkcioniše

Retrogradni Hiron vam daje osećaj kao da će se uskoro dogoditi veliki proboj. Ovaj dan, 26. decembar, otkriva kako je stari obrazac uticao na vaš osećaj identiteta ili svrhe. Razumevanje kako je ovo počelo pomaže vam da se oslobodite toga.

Ribe ulaze u Novu godinu sa savršenim Zakonom privlačnosti. Sada se oslobađate nečega što se godinama zadržava u vašoj psihi. U trenutku kada to jasno vidite, gubi svoj stisak. To je lepota Zakona privlačnosti. Radi sa vama u savršenom tandemu.

Stvar kod transformacije je u tome što ona ne funkcioniše samo na vama, Ribe. Ona utiče i na sve i na sve oko vas. Zato budite ponosni na sebe što ste započeli novo poglavlje. Dobro vam ide i sigurno ćete biti sve bolji i bolji kako vreme prolazi.

(Krstarica/YourTango)

