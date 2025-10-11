3 znaka ulaze u period neverovatne sreće i uspeha od 11. oktobra: Univerzum donosi nagrade!

Period neverovatne sreće i uspeha čeka Lava, Škorpiju i Strelca posle 11. oktobra 2025. godine. Univerzum im danas pruža dokaz da se posvećenost isplati.
Venera u opoziciji sa Saturnom je zahtevan tranzit i insistira da se suočimo sa stvarnošću i ostanemo disciplinovani. Iako može delovati ograničavajuće, donosi i nagrade za istrajnost. Lekcije naučene pod ovim uticajem nisu uzaludne. Možda učimo na teži način, ali će se na kraju sigurno isplatiti.
Na današnji dan, univerzum pruža dokaz da se posvećenost isplati. Ovo nije bila prazna borba. Ostali smo na kursu, poštovali svoje odgovornosti i verovali u sopstvenu vrednost. Za tri horoskopska znaka, posebno, 11. oktobar nam pokazuje rezultate naše posvećenosti. Vrata koja se sada otvaraju ne otvaraju se greškom. Ovako izgleda kada radimo sa svrhom i pravcem.
1. Lav – upornost se isplatila
Današnji tranzit, Venera u opoziciji sa Saturnom, podstiče vas da procenite svoje ciljeve, dragi Lave. 11. oktobra videćete da vas je sav vaš naporan rad doveo do mesta gde se nalazite, upravo sada. Zadovoljstvo je neosporno.
Vaša upornost se isplatila, i vi to znate. Zato što ste verovali sebi i poštovali svoj proces, pokazali ste svetu da uspeh ne dolazi preko noći. Posvećenost je ovde ključna.
2. Škorpija – strpljenje vas je dovelo do vrha
11. oktobra, opozicija Venere i Saturna vas tera da duboko razmotrite dubinu svoje odlučnosti. Ako neko može da dokaže da ima strpljenja, to ste vi, i to strpljenje vas je dovelo do vrha.
Otkrićete da su rezultati i praktični i emotivni ovog dana. Očekujte stabilnost na radnom mestu, poštovanje u vašim odnosima i mir znajući da ste izgradili nešto stvarno i trajno.
Verovali ste da ćete moći sve da izvedete, i jeste, i to je dobro. Doslednost je moć, a naporan rad nije kazna. Umesto toga, to je alat koji stvara prosperitet i trajan rast. Samo nastavite!
3. Strelac – otvarate vrata novim mogućnostima
Današnji tranzit, Venera u opoziciji sa Saturnom, uči vas vrednosti discipline. 11. oktobra, zaista ćete to shvatiti. Ovo je dan kada ćete shvatiti da je svo vreme i energija koju ste uložili otvorila vrata novim mogućnostima.
Ono što sada vidite je napredak koji se ne može poreći i inspiriše vas da nastavite dalje i radite više iste stvari sa istim pozitivnim stavom. Pretvorili ste izazove u lekcije, a lekcije u dostignuća.
Dokazali ste da samopoštovanje i naporan rad vode do slobode, i na današnji dan tu slobodu osećate više nego ikad.
(Krstarica/YourTango)
