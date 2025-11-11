3 znaka ulaze u period sreće i izobilja kakvo nisu imali dugo, retrogradni Jupiter vraća im svu moć!

U period sreće ulaze Blizanci, Strelac i Vodolija. Od 11. novembra 2025. godine doživljavaju sreću koju nisu osećali dugo vremena. Retrogradni Jupiter stiže 11. novembra, podsećajući nas da ne može biti sve tako loše.
U poslednje vreme, verujemo u ideju da se sve raspada i da nas to zaista pogađa, ali percepcija je sve. Tokom retrogradnog Jupitera, vidimo da zapravo možemo da kontrolišemo svoju reakciju na svet oko nas. Ako želimo da se rešimo dugotrajne tuge koju osećamo, moramo biti proaktivni.
Za tri astrološka znaka, ovo postaje očigledno. Jednostavno rečeno, umorni smo od umora i vraćamo svoju moć. Sada biramo sreću.
1. Blizanci – tuga je prošla, vraća se radost
Retrogradni Jupiter vam nudi oslobađanje od dela te dosadne, uporne melanholije. Dobićete uvid u to šta je uzrokovalo vašu tugu, omogućavajući vam da je stavite u perspektivu. Prepoznavanje sopstvene otpornosti donosi utehu i vraća vas u period sreće.
11. novembra, nešto vas podseća da su svetliji trenuci na horizontu. Ne dugujete ništa ovim mračnim letovima mašte kojima ste se poslednjih dana prepuštali.
Univerzum vam pomaže da vidite da je emocionalni oporavak proces koji je već počeo. Ovo je vaš dan da duboko udahnete i verujete da će se vaše srce prirodno izlečiti. Tuga je bila privremena, a radost sada vraća svoj prostor.
2. Strelac – naučili ste lekcije, oporavak sledi
Retrogradni Jupiter donosi potpuno novo razumevanje za vas, pomažući vam da vidite da su izazovi sa kojima ste se suočavali lekcije, a ne trajni zastoji. Niste zaključani ni u šta.
11. novembra, pozitivno razmišljanje se vraća jer shvatate da na nekom nivou zaista kontrolišete kako vidite stvari. Osećate se lakše, slobodnije, i to je zato što donosite svesnu odluku da se držite podalje od stvari koje vas rastužuju.
Preispitate šta vas dovodi u depresiju i izbegavate to! Život postaje bolji, i sva ta nepotrebna tuga kao da ključa i isparava. Olakšanje je ovde, i sada ste na putu oporavka.
3. Vodolija – nepotrebno ste tužni, vreme je za period sreće
Retrogradni Jupiter vas podstiče da se ponovo povežete sa nadom i mogućnošću. Tokom ovog dana, 11. novembra, ulazite u period sreće, shvatićete da vaše stalno loše raspoloženje počinje da deluje lažno. Nepotrebno ste tužni i vreme je za promenu. Znate to.
Osećaj olakšanja dolazi, možda zato što ste jednostavno umorni od održavanja tuge. Ovako shvatate da igrate veoma važnu ulogu u tome kako doživljavate stvari. Ako možete svesno da se uklonite od onoga što vas spušta, zašto biste onda živeli na bilo koji drugi način?
Ovaj tranzit vas podseća da tuga nikada nije trajna. Univerzum vam pokazuje put ka obnovi, vreme je da vratite radost. Vi ste ovde šef, zato iskoristite svoju moć.
(Krstarica/YourTango)
