3 znaka vešto kriju pravo lice i nikad ih ne možete pročitati

Škorpija, Jarac i Blizanci vešto kriju pravo lice i svoje emocije. Oni znaju da je tišina moć, da je distanca štit, a da pravo lice nije namenjeno svima, a takav pristup životu krije se u njihovom horoskopskom znaku.
U njihovoj blizini često se oseća privlačnost i nelagodnost istovremeno, jer nikada niste sasvim sigurni da li ih zaista poznajete.
Nikada ne žure da se otvore – oni posmatraju, procenjuju i biraju. Oni znaju da je najdublji deo ličnosti uvek skriven, ne zato što je mračan, već zato što je dragocen.
Astrologija otkriva da ova tri znaka poseduju ovu retku sposobnost: da deluju transparentno, a da ostanu misterija.
Ovo su ljudi koje ne možete lako pročitati i upravo zato im se mnogi dive, a još više ljudi ih često pogrešno proceni.
Saznajte da li se među njima kriju vaši prijatelji.
Škorpija – emocije pokazuju samo ako vam veruju
Škorpije su majstori samokontrole i tajnovitosti. Nikada ne otkrivaju više nego što žele, a njihova snaga leži u činjenici da niko ne zna šta zaista misle. Iako deluju otvoreno, retko dozvoljavaju nekome da ih zaista upozna.
Njihova sposobnost da zadrže mirno lice čak i u najnapetijim situacijama često zbunjuje druge.
Iza ove smirenosti krije se duboka emotivnost i ranjivost, koju pokazuju samo onima kojima potpuno veruju.
Jarac – za njih je ranjivost slabost
Jarčevi ne otkrivaju lako svoje emocije, jer veruju da ranjivost može biti slabost. Uvek deluju sabrano, racionalno i fokusirano, pa retko dozvoljavaju drugima da vide njihovu nesigurnu stranu.
Iako deluju hladno, u sebi doživljavaju mnogo više nego što pokazuju. Drže distancu u vezama, dok ne budu sigurni da su potpuno bezbedni kraj osobe pored sebe.
Njihovo pravo lice vide samo oni koji su vremenom zaslužili njihovo poverenje.
Blizanci – lako se prilagođavaju
Blizanci su društveni i šarmantni, ali iza njihovog osmeha često se krije mnogo više nego što drugi primećuju. Lako se prilagođavaju različitim situacijama, pa menjaju svoje ponašanje u zavisnosti od toga ko je oko njih.
To im daje sposobnost da se dopadnu drugima, ali i da ostanu nepročitani. Mnogi misle da ih poznaju, ali Blizanci retko pokazuju šta zaista osećaju.
Njihova dvosmislena priroda čini ih nepredvidivim, ali i izuzetno zanimljivim.
(Krstarica/Index)
