3 znaka vratiće danas veru u bolji život, planete im vraćaju nadu koju dugo nisu imali!

Bik, Vaga i Vodolija vratiće danas veru u bolji život, jedan događaj vratiće im nadu koju nisu osećali već dugo vremena.

Univerzum nas uvek podseća da prava promena ne mora biti zastrašujuća. Tranzit, Venera u trigonu sa Plutonom, je sve o promeni, tako da ćemo videti da ova vrsta transformativne energije može biti zaista osnažujuća.

Venera u trigonu sa Plutonom produbljuje ljubav i ideju samopoštovanja. Pomaže nam da rastemo, jer uklanja sumnju i zbunjenost. Postoji efekat omekšavanja koji dolazi kao rezultat energije Venere, i osećaćemo se srećno i puni nade tokom celog dana.

1. Bik – odbacite ono što vas iscrpljuje

Današnji tranzit, trigon Venere i Plutona, pomaže vam da se fokusirate na svoju duboku istinu. 14. oktobra videćete koliko je život bolji kada prestanete da se držite onoga što vam iscrpljuje život i umesto toga poštujete sopstvene potrebe.

Ovo je vaša šansa da se odvojite od iluzija za koje ste se čvrsto držali, dok istovremeno zakoračite u samopoštovanje. Poboljšanja koja osećate ovog dana nisu privremena. Ovo je pravi napredak koji ostvarujete i osećate se dobro.

2. Vaga – dobijate dugo čekane odgovore

Sa Venerom koja obavlja teški posao tokom ovog perioda snažno ćete osetiti uticaj ovog tranzita. 14. oktobra, trigon Venere i Plutona doneće vam odgovore koji su vam bili potrebni kada je u pitanju ljubav i odnosi.

Život počinje da se poboljšava kada shvatite da je samopoštovanje ključ srećnog života. Ima smisla, zar ne? Kada poštujete svoju jedinstvenost, privlačite onakav život kakav ste oduvek želeli. U autentičnosti je snaga.

Univerzum je na vašoj strani, a ta energija Venere vam pokazuje da je sve u vašem životu deo ljubavi. Stvari zaista danas izgledaju mnogo bolje.

3. Vodolija – nemojte uvek da se poredite sa drugima

Za vas trigon Venere i Plutona donosi prodore u načinu na koji cenite sebe i svoje veze. 14. oktobra, život počinje da se poboljšava u trenutku kada prestanete da se poredite sa drugima. Ovo je ogroman potez sa vaše strane.

Na današnji dan, univerzum ističe moć vaše individualnosti i šta ona zapravo znači za vas. Ono što se nekada činilo kao teret sada se otkriva kao vaša najveća snaga. Samopoštovanje ovde zaista čini svu razliku.

Kada se rešite svih starih priča iz svoje prošlosti i prihvatite svoje sadašnje stanje, lako se upuštate u to i napredujete. Osećate se optimistično u pogledu budućnosti, jer je život u koji ulazite izgrađen na vašoj želji da živite srećno.

(Krstarica/YourTango)

