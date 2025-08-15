3 znaka Zodijaka koja bi trebalo da slušaju intuiciju: „Šesto čulo“ im donosi novac, ljubav i sreću

Njihovo “šesto čulo” retko greši – vodi ih ka pravim ljudima, pravim odlukama i pravim prilikama

Koliko puta vam se desilo da predosetite šta bi trebalo da kažete ili uradite, a onda naprasno odlučite da ne poslušate taj „osećaj iz stomaka“? Rasplet bi u najvećem broju slučajeva bio loš po vas.

„Šesto čulo“ je dar koji ne bi trebalo izneveriti, podsećaju astrolozi. Oni izdvajaju tri znaka Zodijaka kod kojih će intuicija do kraja leta rasti iz dana u dan i koja će im, ako je budu poštovali, doneti darove u vidu finansijskog prosperiteta, novih ljubavi i raskida sa lošim navikama.

Devica

Uvek ste verovali svom „šestom čulu“, a među prijateljima ste poznati po tome što možete da predosetite šta će se dogoditi u bliskoj budućnosti.

Vi uživate u tome da najavljujete buduće događaje, a ovaj period je pravi trenutak da zablistate u punom sjaju i vratite se na scenu kao savetodavac čija će predviđanja svi bespogovorno slušati.

Ali, ne zaboravite da primenite i ono što vam „šesto čulo“ bude poručivalo vama samima.

Ukoliko se postavite isključivo kao savetodavac drugima, a ne poštujete „glas iznutra“ koji se tiče vaših emotivnih i poslovnih relacija, lako se može desiti da na jesen budete kažnjeni i u ljubavi i u poslu.

Škorpija

Iako ste ponekad skloni da ispričate nešto što ne odgovara istini samo da biste iz toga izvukli ličnu korist, sada ćete čuti kako vam „šesto čulo“ „šapuće“ kad bi trebalo da preuzmete ulogu savetodavca, a kad je trenutak da zaćutite.

Ako ga budete poslušali, skratićete sebi muke i izbeći nepotrebne konflikte sa ljudima iz posla koji su vam bili izazovni za poigravanje. Ujedno, otvoriće vam se nove poslovne prilike i šansa da višestruko uvećate imetak.

Do kraja leta analiziraćete informacije do kojih budete dolazili i spajati ih sa onim što vam „osećaj iz stomaka“ bude poručivao. Mnogim osobama iz okruženja će značiti vaše iskrene sugestije i preporuke.

Ribe

Doživećete gotovo vidovitu vrstu intuicije i nepogrešivo sagledati okolnosti u kojima se nalazite. Konačno ćete „progledati“ i sagledati sve ono što je do sada bilo pred vama „kao na tacni“, a niste hteli ili niste mogli da vidite.

Oduvek ste verovali svom „osećaju iz stomaka“, a taj osećaj sada će vas odvesti na neočekivanu teritoriju. Otvorite um za nova saznanja i bićete prijatno iznenađeni onim što će vam se događati do kraja leta. Zvezde obećavaju nezaboravne trenutke, posebno na emotivnom planu.

(Telegraf.rs)

