30. avgust donosi novac, ali i pitanje: Da li si zaradio – ili si se prodao?

Novac stiže 30. avgusta. Ali da li si ga zaradio srcem – ili si se prodao bez glasa?

30. avgust dolazi kao energetski prag – dan kada se otvaraju vrata zarade, ali i ogledala savesti. Astrološki gledano, ovaj datum nosi snažan aspekt između Venere i Plutona: novac, vrednosti, ali i iskušenja.

Ako si ovih dana dobio poslovnu ponudu, povišicu, priliku da zaradiš više nego ikad – ne ignoriši osećaj u stomaku. Jer nije svaki novac blagoslov. Nekad je test.

Zvezde ti nude – ali i mere.

Venera u aspektu sa Plutonom donosi magnet za novac, ali i pitanje: da li si ostao veran sebi? Da li si zaradio jer si bio autentičan, ili si se prodao jer si ćutao kad je trebalo da kažeš „ne“?

Zaradi, ali ne po cenu duše.

Ako si Rak, Vaga ili Jarac – ovaj dan ti može doneti konkretan priliv novca. Ali i unutrašnji konflikt.

Ako si Lav, Strelac ili Ribe – intuicija ti šapuće da nešto nije čisto. Poslušaj je.

Praktično: Kako da znaš da li si se prodao

– Ako ti je laknulo kad si potpisao, ali te grize savest – zastani.

– Ako se stidiš da ispričaš kako si došao do para – zapitaj se.

– Ako osećaš prazninu uprkos punom računu – poslušaj je.

30. avgust kao karmički test

Ovo nije dan za impulsivne odluke. Ovo je dan kada ti univerzum daje priliku – ali i postavlja pitanje: da li znaš svoju cenu?

Zaradi. Ali ne zaboravi ko si.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com