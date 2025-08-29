30. avgusta karma udara bez upozorenja – a ova 3 znaka su na meti

Karma ne zaboravlja – 30. avgusta tri znaka dobijaju ono što su odavno zaslužili.

Karma ne dolazi sa najavom. Nema zvona, nema upozorenja – samo trenutak kad ti se sve vrati. A 30. avgusta, univerzum ima poruku za tri zodijačka znaka. Ako si među njima, pripremi se za emotivni tresak, ali i priliku za rast.

Ko su znakovi na meti?

Ova tri znaka ulaze u karmički vrtlog koji može doneti i haos i jasnoću. Nije kazna – već ogledalo.

Škorpija

Škorpije su dugo potiskivale emocije, gurale pod tepih ono što ih boli. 30. avgusta, sve izlazi na površinu. Moguće su rasprave, prekidi, ali i oslobađanje od toksičnih obrazaca. Ako si škorpija, ne beži – suoči se.

Blizanci

Blizanci su igrali na više frontova, balansirali između istine i taktike. Karma ih sada poziva da biraju stranu. Moguće su situacije u kojima će morati da priznaju ono što su izbegavali. Iskrenost je jedini izlaz.

Jarac

Jarčevi su gradili, radili, ćutali – ali su zaboravili na emocije. Karma ih podseća da srce nije slabost. Moguće su situacije koje ih teraju da se otvore, da pokažu ranjivost. I to je snaga.

Šta možeš da uradiš?

Ne paniči. Karma nije tu da te uništi, već da te usmeri. Ako si među ovim znacima, koristi dan za introspekciju. Piši, razgovaraj, oprosti. I zapamti – ono što se vraća, dolazi da te nauči.

Zašto baš 30. avgust?

Astrološki, ovaj dan nosi snažnu opoziciju između meseca i Saturna, što otvara vrata karmičkim razrešenjima. Nije slučajno – univerzum zna kad je vreme.

