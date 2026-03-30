31.3. je dan anđeoskog broja, donosi sreću i dobre vesti ovim znakovima tokom celog dana

31.3. Blizanci, Lav, Strelac, Ribe i Vaga blagosloveni su na anđeoski dan, doživljavaju preliv sreće i dobrih vesti tokom celog dana.

31.3. je dan anđeoskog broja koji donosi sreću i dobre vesti za pet horoskopskih znakova koji imaju koristi od obećavajućih novih početaka 31. marta 2026. godine. Posebno će to biti izraženo kada je u pitanju samospoznaja ili samoizražavanje.

Prema numerologiji, broj 3 označava izražavanje pozitivnih vibracija, koje se udvostručuju u utorak. Pošto broj 1 simbolizuje nove početke i samodovoljnost, blagoslovi se izlivaju preko nas poput vodopada. Anđeoski broj 331 nas podseća da je malo kreativnosti i verovanje svojim instinktima često sve što vam je potrebno da se izvučete iz kolotečine.

Iako svi sigurno uhvate nekoliko tačaka dobrog raspoloženja tokom dana, ovi astrološki znaci doživljavaju preliv sreće i dobrih vesti tokom celog dana.

1. Vaga – blagosloveni ste dobrim vestima

Vaga, anđeoski broj 3/31, donosi vam pozitivno iskustvo 31.3. Zbog truda koji ste uložili u stvaranje ili održavanje čvrstog temelja, blagosloveni ste dobrim vestima o prilici koja je podjednako romantična koliko i inovativna.

Promenu može biti teško prihvatiti, čak i kada duboko u sebi znate da je to dobra stvar. Ali univerzum je danas na vašoj strani, ohrabrujući vas da napravite taj skok.

2. Blizanci – imate nepokolebljivu nadu

Blizanci, bili ste vredan pažnje primer velike kreativnosti i kako izgleda imati veru u sebe, verujući da možete učiniti sve što naumite.

Zahvaljujući energiji anđeoskog broja 3/31, koja vas podstiče da budete svoji potpuno bez straha od toga šta drugi misle, stvari odavde samo postaju bolje kao nagrada za vašu nepokolebljivu nadu.

3. Lav – univerzum vas nagrađuje bogatstvom

Nemojte se iznenaditi ako se zahvalite svojim srećnim zvezdama zbog dobrih vesti koje ste dobili 31. marta. Davali ste sve od sebe, a u zamenu za vašu velikodušnu energiju, univerzum vam daruje bogatstvo koje odgovara onome što ste dali.

31.3. je anđeoski broj 331, moćan znak da ostanete optimistični. Privlačite glave u utorak, Lave, baš onako kako vam se sviđa.

4. Strelac – iznenađenje života, dobra stvar!

Dobijate iznenađenje života 31. marta. Dan anđeoskog broja 3/31 je dan novih početaka, a za vas je ovo veoma dobra stvar. Vi niste neko ko ostaje na jednom mestu predugo, Strelče.

Stalno dodajete na svoju listu želja, ali ono što otkrivate u utorak je da je zaboravljanje onoga što niste uradili ili nemate zapravo osvetlilo obilje blagoslova koje već imate. Sada kada su vam se oči otvorile, osećate se kao najsrećnija osoba na svetu.

5. Ribe – mnogo dobrih vesti

Ribe, utorak vam donosi mnogo dobrih vesti i, što je još važnije, zahvalnost. Stvari koje ste obećali da će se dogoditi još se nisu dogodile, a brinuli ste se da će ljudi izgubiti veru u ono što ste obećali.

Prema energiji anđeoskog broja 331 za taj dan, malo kreativnosti ide veoma daleko. Dodajte tome malo sreće i sve što ste rekli konačno će se ostvariti u utorak.

(Krstarica/YourTango)

