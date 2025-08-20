4 horoskopska znaka dobijaju sve što su tražili od univerzuma do kraja avgusta 2025.

Nakon turbulentnog perioda u kome ste se možda osećali blokirano ili neprimećeno, zvezde donose talas olakšanja i ostvarenja želja za samo četiri znaka zodijaka. Astrolog i psihoterapeutkinja Kamila Regina najavljuje najpovoljniji mesec u godini za one koji su se poslednjih meseci pitali kad će napokon doći njihov red.

Devica

Kako se približava vaš period, sve što ste pisali u željama konačno će se ostvariti. Novi Mesec 23. avgusta u vašem znaku, uz Sunce koje vam donosi energiju, ponovo će vas napuniti samopouzdanjem. Dok je Merkur bio retrogradan, možda ste osećali iscrpljenost i otežanu komunikaciju, ali čim krene direktno kretanje, iznutra će početi da „sija“ vaša unutrašnja snaga. Očekujte prilike i transformacije kakve niste videli od 2016. i iskoristite ih da sebi date prioritet, naročito kada je ljubav u pitanju.

Strelac

Vi znate šta znači biti optimista, ali poslednjih nedelja ste osećali usporenost zbog Merkurovog retrogradnog uticaja u vašoj kući sreće i manifestacija. Od 11. avgusta, Merkur ponovo ide direktno, donoseći nagli porast samopouzdanja u karijeri i neočekivane mogućnosti za napredak. Posebno nakon sredine meseca, svi će obratiti pažnju na vas – mijenjaćete imidž, prostor u kome živite, pa čak možda i lokaciju. Otvaraju vam se novi putevi ispunjeni mirom i ljubavlju.

Rak

Generalno vas prati Jupiterova sreća od juna, ali retrogradni Merkur je usporavao stvari. Kako Merkur 11. avgusta kreće direktno, sve što ste čekali dolazi na naplatu. Puni Mesec 9. avgusta donosi zatvaranje starih priča i oslobađanje od osećaja zaglavljenosti. Možda će vam se neko iz prošlosti konačno javiti i dati vam jasnoću koju ste tražili, pa ćete napokon moći da stavite sebe na prvo mesto i zračite novim sjajem.

Blizanci

Iako vam je bio „srećan“ period u toku godine, posledice retrograda su vas možda kočile. Avgust donosi trenutak za koji ste vredno radili – priznanja, pohvale, pa čak i mogući napredak na poslu. Kako se Merkur vraća u direktno kretanje, sudbina će se poigrati u vašu korist i otvoriće vam vrata koja su do sada bila zatvorena. Sjajite, ali nemojte juriti ono što nije sigurno – ovo je prilika koju ne treba propustiti.

Oslonite se na ovaj astrološki podsticaj i iskoristite poslednje dane avgusta da zasučete rukave, oslobodite stari teret i primite nagrade za sav dosadašnji trud.

