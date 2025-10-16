4 horoskopska znaka koja će ove zime započeti novo životno poglavlje

Zima 2025. donosi snažne astrološke promene koje će posebno uticati na određene horoskopske znake. Njih čeka period transformacije, novih početaka i odluka koje će im promeniti svakodnevicu. Za neke će to značiti ljubavne prekretnice, za druge poslovne uspehe, a pojedini će konačno pronaći unutrašnji mir.

Ovan — hrabri koraci ka budućnosti

Ovnovi će ove zime osetiti snažan poriv da ostave prošlost iza sebe. Energija planeta podstiče ih da naprave hrabre poteze – bilo da je reč o promeni posla, selidbi ili ulasku u novu vezu. Njihova odlučnost biće nagrađena, a svaki korak vodiće ih ka stabilnijem i srećnijem životu.

Rak — emotivno buđenje

Rakovi ulaze u period u kojem će morati da se suoče sa sopstvenim emocijama. Zima im donosi priliku da zatvore stara poglavlja i otvore se za nove ljude i iskustva. Mnogi će pronaći ljubav ili obnoviti narušene odnose, a unutrašnji mir postaće njihov najveći dobitak.

Vaga — novi putevi i prilike

Za Vage, ova zima biće vreme donošenja važnih odluka. Mogu očekivati poslovne ponude koje će im promeniti karijeru, ali i prilike da se oslobode starih obrazaca koji ih sputavaju. Ako budu verovale svojoj intuiciji, otvoriće im se vrata ka životu o kojem su dugo maštale.

Jarac — stabilnost i novi temelji

Jarčevi će konačno osetiti da se trud isplatio. Zima im donosi priliku da postave čvrste temelje za budućnost – bilo kroz finansijsku sigurnost, kupovinu doma ili ozbiljne ljubavne odluke. Njihova upornost i strpljenje sada dolaze do izražaja.

Promene koje dolaze možda neće biti lake, ali će doneti rast, snagu i prilike koje će im obeležiti naredne godine.

