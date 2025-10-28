Karmičke promene stižu do kraja oktobra – koja 4 horoskopska znaka očekuju sudbonosni trenuci?

Prema astrološkom horoskopu za kraj oktobra, četiri horoskopskih znakova uskoro će osetiti duboke pomake u životu. Ovaj period deluje kao ogledalo prošlosti — prilika da zatvorite jedan deo i otvorite drugi.

Blizanci

Karmički bumerang se vraća vama, ljudima i situacijama koje su nekada ostavljale mnoga pitanja bez odgovora. Ovaj period će testirati vašu iskrenost, jer ćete videti ko vas zaista voli, a ko samo igra ulogu. Do kraja oktobra moći ćete da zaključite priču koja je dugo čekala rešenje.

Blizanci će videti kako prošle reči i dela odjekuju u sadašnjosti. Ako delujete iskreno, nećete dobiti kaznu, već nagradu.

Rak

Za vas, ovaj karmički period će odražavati vaše sopstvene odluke. Ono što ste nekada odlagali vratiće se, ali u drugačijem obliku, dajući vam šansu da ispravite stvari. Sudbina kao da vam dozvoljava da prepišete kraj stare priče.

Rakovi će shvatiti da prošlost ne dolazi uvek sa problemima. Prihvatite sastanke, pozive i sećanja jer nisu slučajni i zaista su neophodni za vaš rast.

Strelac

U vašem životu, bumerang će delovati kao oštar, ali pravedan zaokret. Događaji će se brzo odvijati, služeći kao podsetnik da svako mora da odgovara za svoje postupke. Ali ovog puta, univerzum je na vašoj strani. Do kraja oktobra, imaćete priliku da pokažete da ste učili iz iskustva, a sudbina će izdašno nagraditi vašu mudrost.

Strelac će osetiti kako se stari sukobi postepeno rastvaraju. Nemojte se opirati promenama, čak i ako u početku deluju nepravedno; kasnije ćete videti da je to bila vaša prava prilika.

Bik

Za vas, karmički bumerang će doći kao poklon u neočekivanom pakovanju. Nešto čega se svesno oslobodite može se vratiti. Ovog puta, okolnosti će biti drugačije i bićete spremni za promenu.

Bik će shvatiti da sudbina uvek pamti sve. Ako su vaši postupci bili vođeni čistim namerama, do kraja oktobra dobićete nagradu koja nadmašuje sve prethodne gubitke. Biće to tiho, ali istinsko čudo.

