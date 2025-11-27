4 horoskopska znaka posle 27. novembra dobijaju od univerzuma tačno ono što su godinama želeli

Obratite pažnju: možda ste i vi među onima koji dobijaju ono što su godinama želeli.

Dvadeset sedmog novembra 2025. univerzum može da okrene sve u vašu korist — za određene horoskopske znake to znači da će dobiti ono što su godinama želeli. Promene neće biti slučajne: dolaze posle perioda težine i rasta.

Kraj jednog teškog perioda

Do 27. novembra traje faza kad je Saturn, planeta odgovornosti i strukture, bio retrogradan. Taj period je za mnoge doneo blokade — u karijeri, identitetu, emotivnim vezama, čak i osećaju doma.

Kada Saturn pređe u direktno kretanje, energija menja kurs: sve što je stagniralo može da se pokrene. Za neke — to znači prilike, za druge — unutrašnju jasnoću ili emotivnu stabilnost.

Ko dobija dar od univerzuma

Blizanci

Ako ste Blizanci, spremite se — u karijeri čeka “velika prilika”. Projekti, promocije, vrednovanje vašeg rada… posle dužeg zastoja, energija konačno ide na vašu stranu.

To ne znači da će sve biti instant — ali ako istrajete, povratak u igru može da bude stvaran.

Ribe

Za Ribe je ovo trenutak samospoznaje. Ako ste u poslednje vreme osećali zbunjenost ili nesigurnost — moći ćete da razjasnite ko ste, šta želite, i kuda idete.

Sve ono u šta ste ulagali energiju poslednjih godina, konačno može da počne da dobija oblik.

Strelac

Za Strelca, pokloni univerzuma se tiču doma ili stabilnosti — možda zemljišta, nekretnine, možda duhovnog „temelja“. Kada dom počne da se „sređuje“, i vaše druge ambicije bolje stoje.

Ovaj temelj može da vam omogući da se usredsredite na karijeru, snove, sigurnost — što je tek početak.

Devica

Devica, ako niste aktivno tražili ljubav — ne znači da nije bila potrebna. Posle 27. novembra, odnosi sa ljudima oko vas mogu da ojačaju na neočekivan način. Novi ljudi, dublje veze, iskrenija komunikacija — to stiže.

Ne radi se samo o romansi — ovo može da bude dublja bliskost sa prijateljima, porodicom, nekim ko vas razume.

Kako da otvorite vrata za taj “dar”

Verujte procesu. Ako ste poslednjih meseci ulagali napor — u sebi, poslu ili relacijama — dajte vreme da se stvari poslože.

Ako ste poslednjih meseci ulagali napor — u sebi, poslu ili relacijama — dajte vreme da se stvari poslože. Budite spremni na akciju. Kada prilika dođe — ne prepuštajte je slučaju. Blizanci da uoče ponudu. Ribe da se upitaju šta žele za sebe. Strelac da planira stabilnost. Devica da oslušne osećaj bliskosti.

Kada prilika dođe — ne prepuštajte je slučaju. Blizanci da uoče ponudu. Ribe da se upitaju šta žele za sebe. Strelac da planira stabilnost. Devica da oslušne osećaj bliskosti. Ne očekujte da sve bude savršeno. Manifestacija često dolazi postepeno — vaš zadatak je da primetite male promene i iskoristite ih.

Manifestacija često dolazi postepeno — vaš zadatak je da primetite male promene i iskoristite ih. Ostanite otvoreni. Univerzum možda ne daje baš ono što ste zamislili, ali često isporuči nešto još bolje.

Šta ova energija znači za Vas

Ovaj prelazak iz “teškoće i čekanja” u “pokrenutosti i mogućnosti” je realan — i najviše zavisi od vaše spremnosti da primetite šansu i prihvatite je. Ako ste jedan od pomenutih znakova, 27. novembar je simbolični početak nečeg novog. Ako niste — ovo je opomena da obratite pažnju na svoje želje i nemojte ih potcenjivati.

Kada Saturn pređe u direktno kretanje, univerzum vraća deo onoga što ste izgubili — energiju, jasnost, stabilnost, novu priliku. Ako ste Blizanci, Ribe, Strelac ili Devica — obratite pažnju: možda ste i vi među onima koji dobijaju ono što su godinama želeli.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com