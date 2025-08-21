4 horoskopska znaka u kojima se rađaju zavidni ljudi: Vole da su oni najbolji u svemu

Nekim znacima je u prirodi da se porede sa drugima i često zavide na tuđem uspehu

Svi smo nekada u životu zavideli nekome, počev od detinjstva i toga što neko dete ima bolju igračku od nas. Ali, kako rastemo, igračke višu nisu naša interesna sfera i ukoliko se ne oslobimo zavisti, to može da nam zagorča život.

Kako otkrivaju astrolozi, niko ne zavidi više na tuđem uspehu od osoba rođenih u ova četiri horoskopska znaka.

1. Lav

Lavovi imaju snažan takmičarski duh. Oni u svemu žele da budu prvi i najbolji, pa će osetiti zavist ako pomisle da je neko uspešniji od njih.

Posebno im smeta ako je neko imućniji od njih ili vodi luksuzniji stil života. U ovom slučaju, zavist na njih deluje pozitivno, jer će uložiti više truda kako bi nadmašili suparnika.

2. Vaga

Vage vole lepe stvari i lagodan život, pa znaju da zavide ljudima koji imaju ono o čemu oni maštaju. Ljudi rođeni u ovom znaku polažu mnogo pažnje na utisak koji ostavljaju, pa će zavideti nekome ko ima skupu odeću ili luksuzan dom, a posebno su nesigurne kada se nađu u blizini osobe koju smatraju lepšom od sebe.

3. Bik

Bikovi su po prirodi materijalisti i zavide nekome ko ima više para od njih. Ali, to ne znači da nisu srećni zbog njih. Svesni su svoje lenjosti, pa zavide onima koju postigli mnogo samo zbog svoje preduzimljivosti.

S pozitivne strane, to može da ih podstakne da se konačno pokrenu i izbore za sebe.

4. Devica

Ovi su ljudi skromni i ne pate za luksuzom i markiranom odećom, ali osećaju zavist prema osobi za koju smatraju da nije zaslužila uspeh. Device su vredne, marljive i naporno rade kako bi došle do cilja, pa se osete ugroženo ako ih prestigne neko ko je „preskakao stepenike“ ili onaj ko je imao više sreće nego pameti.

(Telegraf.rs)

