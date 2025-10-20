4 horoskopska znaka ulaze u najteži astro period – evo kako da prežive bez pucanja

Ova četiri znaka čekaju dani puni izazova – ali uz ove korake, kriza može postati tvoj novi početak.

Ako ste Ovan, Rak, Škorpija ili Jarac – pripremite se. Oktobar 2025. donosi najteži astro period za ova četiri znaka, ali postoji način da ga preživite bez pucanja: prvo priznajte da vas lomi, pa tek onda pravite plan.

Pomračenje Meseca, kvadrat Marsa i Saturna, ulazak Sunca u Škorpiju – sve se dešava u razmaku od par dana. I to ne nežno. Emocije će biti pojačane, odnosi na ivici, a osećaj da „ništa ne ide“ biće svakodnevnica. Ali evo kako da se ne raspadnete.

Koji su to znakovi koji ulaze u najteži astro period?

Ovan, Rak, Škorpija i Jarac su najpogođeniji astrološkim turbulencijama u oktobru 2025.

Ovan će se boriti sa unutrašnjim nemirom, Rak sa porodičnim pritiscima, Škorpija sa emotivnim preokretima, a Jarac sa osećajem da mu se ruši sve što je gradio. Svaki od njih ima svoju borbu, ali i svoj izlaz.

Kako da preživim ako sam Ovan?

Prvo se smiri, pa tek onda deluj. Ovaj mesec nije za impulsivne poteze.

Ovnovi će biti puni energije, ali će nailaziti na zidove. Umesto da se zaletite – stanite. Dišite. Pišite. Trčite. Sve što vam pomaže da ne eksplodirate. Konflikti sa partnerima i porodicom mogu eskalirati ako ne naučite da kažete: „Sad mi treba pauza.“

Kako da se Rak izbori sa porodičnim stresom?

Pričaj. Otvoreno, iskreno, bez uvijanja. Porodica ne zna šta ti je ako ćutiš.

Rakovi će imati osećaj da ih svi nešto traže. Preseljenje, renoviranje, porodične drame – sve će se dešavati odjednom. Ključ je u komunikaciji. Ne moraš sve da rešiš sam. Podeli teret. I ne zaboravi da ti je dom tamo gde se osećaš sigurno – ne gde te guši.

Šta da radim ako sam Škorpija i sve mi se raspada?

Pusti da se raspadne. Neke stvari moraju da odu da bi ti mogao da dišeš.

Škorpije će osetiti kraj jednog ciklusa. Ljubavni odnosi, prijateljstva, čak i posao – sve može da se promeni. Nemoj da se držiš za ono što ti više ne služi. Oktobar je tvoj reset. I da, biće bolno. Ali posle toga dolazi ono pravo.

Kako da Jarac ne izgubi kontrolu?

Prihvati da ne možeš sve da kontrolišeš. Fokusiraj se na ono što možeš.

Jarčevi će imati osećaj da im se temelji tresu. Planovi će kasniti, autoriteti će ih pritiskati, a energija će biti niska. Umesto da se grčevito držiš kontrole – pusti. Pronađi male rutine koje ti vraćaju osećaj stabilnosti. I ne zaboravi: nisi sam.

Koraci za preživljavanje astro krize

Priznaj da ti je teško. Nema sramote u tome. Ne donosi velike odluke. Oktobar nije mesec za prekretnice. Piši dnevnik. Emocije se lakše vare kad ih staviš na papir. Pričaj sa nekim. Prijatelj, terapeut, čak i pas – samo pričaj. Radi ono što ti puni baterije. Šetnja, muzika, tišina – šta god ti treba.

Najčešća pitanja o astro krizi

Da li će svi znakovi osetiti težinu oktobra? Ne. Najpogođeniji su Ovan, Rak, Škorpija i Jarac, ali i ostali mogu osetiti tenzije.

– Kada će se situacija smiriti?

Posle 23. oktobra, kada Sunce uđe u Škorpiju, dolazi do emotivnog olakšanja.

– Da li treba da izbegavam važne razgovore?

Ako možete – da. Pomračenje Meseca 8. oktobra donosi impulsivne reakcije.

– Kako da znam da li sam u astro krizi?

Ako osećate da vas sve nervira, da ste iscrpljeni i da vam ništa ne ide – verovatno jeste.

Oktobar 2025. nije lagan. Ali nije ni kraj sveta. Ako ste među ova četiri znaka, znajte da niste sami. Kriza je tu da vas pogura, ne da vas slomi. Dišite, pišite, pričajte. I zapamtite – najtamnije je pred svitanje.

