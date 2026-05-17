4 kineska znaka prebrodiće najgore, u ponedeljak, 18. maja teška vremena konačno završavaju

Konj, Pas, Koza i Zmija prebrodiće najteže u ponedeljak. Ova 4 kineska znaka horoskopa mogu da slave, teška vremena konačno završavaju.

Teška vremena konačno se završavaju, 4 kineska znaka horoskopa prebrodiće najgore trenutke 18. maja 2026. Ponedeljak je Dan zatvaranja Vodenog Zmaja u mesecu Vodene Zmije tokom godine Konja.

Dani zatvaranja su vremena kada možete nešto završiti da biste se pripremili za novi početak. Sa energijom Vodenog Zmaja povezanom sa energijom zatvaranja u ponedeljak, imate emocionalno i mentalno samopouzdanje koje vam je potrebno da se oslobodite onoga što ste mislili da želite.

Manje je verovatno da ćete napraviti kompromis i učiniti nešto pod pritiskom vršnjaka.

Za ove kineske horoskopske znake, dolazi samopouzdanje koje im je potrebno da naprave veliku promenu u životu. To je ono što postavlja temelje za bolja vremena koja će početi kada se oslobode. Ova 4 kineska znaka prebrodiće najgore trenutke u ponedeljak. 18. maja

1. Konj – ljudi vas konačno svataju ozbiljno

Znate da vam je suđeno da budete slobodni. Neko vreme ste pokušavali da pravite kompromise i radite ono što ljudi žele, ali nije uspelo. Osećali ste se zaglavljeno, a sada više ne želite da pokušavate. Ono što 17. maj čini posebnim je to što jednostavno počinjete da govorite ne i ništa loše se ne dešava.

Vidite da biti svoj zapravo funkcioniše. Osećate se zaista snažno iznutra i nikada više ne želite da pređete svoje lične granice. Ljudi shvataju da mislite ozbiljno i poštuju vas što ste tako jaki. Ovo je lična pobeda. Potapšite se po ramenu jer ste pobedili.

2. Pas – konačno ste izašli iz loše veze

Nedelja je veliki dan za vas, jer ste konačno izašli iz veze koja nije bila prava za vas. Niste želeli nikoga da povredite. Osećali ste da će se možda promeniti. Kada nisu, strpljivo ste čekali. Sada, međutim, morate da se poštedite i uradite ono što je najbolje za vas.

Neverovatno je da kada povučete svoju moć, teška vremena počinju da se završavaju. Ta druga osoba shvata šta je izgubila. Budi se i počinje da radi pravu stvar. Kao da je vaše prisustvo značilo više nego što si mislio. Nedostajete im i bolje se ophode prema vama.

3. Koza – ne delite više svoje ideje

Završili ste sa započinjanjem novih projekata koje nikako ne završavate. Odlučujete da umesto da jurite za novom idejom, zapisujete je i čekate kako ćete se osećati kasnije. Oduvek ste voleli da pričate o tome šta ćete raditi ili šta želite da radite. Ali nedelja će biti drugačija. Ljudi deluju zaintrigirano kada ne pričate o svojim snovima.

Vaša teška vremena se završavaju jer prestajete da tražite van sebe ono što vam je potrebno. Dobijate više podrške od prijatelja kada nisu sigurni šta imate na umu. Neverovatno je kako se vaša energija oseća snažnije kada ne delite sve svoje ideje. Počinjete da vidite da vas tišina stavlja u kontrolu nad vašim životom, i to se oseća dobro.

4. Svinja – konačno mislite ozbiljno

Nalazite se u ovoj zaista zanimljivoj poziciji. Prestajete da se ponašate ljubazno kada je neko drugi tako grub. Pokušavate da okrenete drugi obraz i ne dozvolite da vas loše ponašanje ljudi uznemirava. Ali više ne želite da dozvolite da stvari prođu. Upućujete zaista strog pogled i dajete nekome do znanja da mislite ozbiljno.

