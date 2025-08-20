4 najdosadnija horoskopska znaka: Druženje s njima iscrpljuje i troši svu energiju

Postoje horoskopski znakovi koji umeju da zablistaju u društvu, ali i oni koji svojim ponašanjem lako iscrpe sagovornike. Upravo ova četiri znaka često važe za najdosadnije, jer druženje s njima ume da bude naporno.

Neki ljudi su, bar tako astrolozi tvrde, rođeni da budu zanimljivi i da plene pažnju drugih. S druge strane ima i onih kojima je uskraćena ta vrcavost, koji i ako žele nešto zanimljivo da podele sa svetom, jednostavno to ne umeju.

Ili su plašljivi da iskažu svoje mišljenje, ili svet vide mnogo jednostavnije od drugih, pa su njihove priče neinteresantne. Iz pristojnosti kažemo da su „ravna linija“, a zapravo su, ako ćemo da budemo iskreni, vrlo dosadni.

Sa astrološkog stanovišta u nezanimljivosti prednjače četiri znaka Zodijaka.

1.Vaga

Diplomatičnost i umerenost su njihove glavne karakteristike. Drugim rečima, Vage nikada nećete videti, ni zateći ih da se smeju neprimereno glasno ili da ispričaju bezobrazan vic. Umetnički su nastrojene i kreativne, ali nemaju mašte za komunikaciju.

Uvek idu linijom manjeg otpora i s njima čak ni o čemu nije moguća rasprava, jer se diplomatski iz nje povlače. Retko zauzimaju stav o nečemu i nisu spremni da iznesu mišljenje, a još su manje voljni da ga brane. Ono što Vage čini posebno dosadnim je njihova izražena sposobnost da budu pasivno-agresivne.

2. Jarac

Predstavnici ovog zemljanog znaka su sve samo ne zanimljivi i zabavni. Oni su strogi, principijelni, sve doživljavaju suviše ozbiljno. Njihov smisao za humor je pomalo čudan i prepoznaju ga samo pripadnici istog znaka. I kao roditelji su mnogo dosadni, a mame rođene u znaku Jarca nikada nećete videti da se „glupiraju“ sa detetom, njih nikada nećete videti da se gađaju jastucima ili prskaju vodom, ljuljaju u parku na ljuljašci zajedno sa svojim mališanima…

Vrlo često kruti, ali i okrutni Jarčevi insistiraju na poštovanju normi i pravila i kod njih nema ničega što „nije dozvoljeno“ i socijalno prihvaćeno. Komunikacija s njima je kao da slušate nekog strogog profesora koji vam uporno drži predavanje i morališe.

3. Ribe

Ribe su kraljice drame, što posle nekog vremena čak i onima kojima je to zanimljivo na početku, dosadi i imaju potrebu da pobegnu što dalje. Teško je zamisliti Ribu koja radi nešto drugo osim što „kuka“ i žali se na svoju tešku sudbinu, neprestano tražeći pažnju drugih.

Ribe su oni ljudi kojima uvek nešto fali i koji su hronično nezadovoljni. Za mnoge su te osobine sve samo ne privlačne i zabavne. Niko ne voli da je u društvu ljudi koji stalno „mrače“. Usmerene su isključivo na sebe i svoje probleme, a ne vole kada su drugi u centru pažnje.

4. Ovan

Nije prvi na koga ljudi pomisle kad razmišljaju o dosadi, ali zbog njihove upornosti u sprovođenju svoje volje, često ostaju sami, jer vremenom ovakvo ponašanje ljude umori, pa im dosadi i nestanu…

Uz to, dosta su zatvoreni, a vremenom kad ljudi ne uspeju da dopru do njih, odustaju i odlaze. Iako oni misle da je njihovo ponašanje zanimljivo, ipak njihove šale ili zajedljivi komentari ljudima vremenom počnu da idu na živce, što ih nikako ne podstiče na druženje sa Ovnovima.

Oni imaju još jednu nepodnošljivu osobinu – velike su „zvocalice“ i uvek su oni u pravu. Smatraju sebe nepogrešivim, a i za one retke koje naprave, uvek su im drugi krivi. To većini ljudi postane naporno, pa beže od njih.

(Telegraf.rs)

