4 najeksplozivnija znaka, planu zbog sitnica: Život pored njih je baš težak, uvek polude u sekundi!

Fitilj im je kratak. Ovan, Rak, Lav i Škorpija su 4 najtemperamentnija znaka horoskopa, planu zbog sitnica. Život pored njih je „zabavan“.

Ova četiri znaka Zodijaka planu zbog sitnica, najčešće reaguju eksplozivno na bezazlene situacije, zbog čega život uz njih može biti prava emotivna oluja

Svi ponekad imaju loš dan, ali neki jednostavno ne mogu da kontrolišu bes. Njima je dovoljan jedan pogrešan komentar da reaguju impulsivno. Prema astrolozima, poznati su po tome da emocije ne zadržavaju u sebi i da planu u trenutku. Evo o kojim je znakovima reč.

Ovan – ne biraju reči u naletu besa

Ovnovi su poznati po impulsivnosti i agresivnosti. Kada nešto krene neplaniranim tokom – zastoj u saobraćaju ili iznenadna promena planova – oni ne biraju reči da iskažu frustraciju. U naletu besa često urlaju, psuju i guraju granice tolerancije drugih, a kad se smire, prvo će ponuditi izvinjenje i brzo oprostiti sebi i drugima.

Rak – vatreni ispad na najmanju uvredu

Rakovi su izuzetno emotivni i skloni pesimizmu, pa i najmanja uvreda može da pokrene njihov vatreni ispad. Ako ih ne pozovete na druženje ili zaboravite važan detalj, njihova poruka besa stići će u velikom stilu – ponekad i preko društvenih mreža. Ipak, njihova intenzivna osećanja često se završavaju dubokim kajanjem i željom da vrate harmoniju.

Lav – eksplodiraju čim nisu u centru pažnje

Lavovi vole kada su u centru pažnje, ali eksplodiraju čim osete da ih zanemarujete ili ne cenite. Njihov dramatični temperament može se manifestovati kroz to što planu zbog sitnica – fleka na omiljenoj košulji ili nepažnje prilikom razgovora. Scena na javnom mestu za njih je sasvim legitiman način da ponovo usmere fokus na sebe.

Škorpija – ne tolerišu gubitak kontrole

Samopouzdani i intenzivni Škorpioni ne tolerišu gubitak kontrole nad situacijom. Kada im stvari izmaknu iz ruku, spremni su da urlaju, razbacuju predmete pa i prijeteći fizičkim obrascima ponašanja. Ipak, svest o mogućoj šteti često ih natera da se povuku, pa ćete ih više sresti u tihoj samoći dok „odleže“ bes.

(Krstarica/Index.hr)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com