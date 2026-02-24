4 najinteligentnija znaka: 1 se baš izdvaja, kažu da je najpametniji!

Astrolozi smatraju da se Strelac, Škorpija, Vodolija i Devica izdvajaju svojom inteligencijom, dok za Devicu tvrde da je najpametniji znak.

Ko su najpametniji znaci Zodijaka? Astrolozi izdvajaju ova 4 najinteligentnija znaka horoskopa, a prema njihovom mišljenju jedan znak posebno se izdvaja kao najpametniji.

Najpametniji ljudi na svetu imaju mnogo zajedničkih stvari: urođeno su pametni, lako dolaze do ideja i često imaju jaku radnu etiku koja ih vodi ka uspehu. Ako je sudeći po astrologiji, neki horoskopski znaci se posebno ističu svojom inteligencijom. Mnogi astrolozi smatraju da su ovo 4 najinteligentnija znaka horoskopa.

Devica: Analitička inteligencija

Device već znaju mnogo, ali ipak neprestano uče. Često ljude zadivi njihova izuzetna pažnja, jer uvek primećuju sve detalje.

Veoma su analitični. Ako žele da vas nadmudre, to će uraditi unapred.

Devica je poznata po tome što je najpametniji horoskopski znak, pa ih nemojte potcenjivati, piše YourTango.

Vodolija: Logička inteligencija

Vodolije su poznate po svojoj kreativnoj inteligenciji, kao i pronalasku rešenja koja drugim ljudima promiču. Oni mogu ostati mirni kada stvari postanu napete.

Neće shvatati sve lično i nastaviće da se fokusiraju na postizanje svojih ciljeva.

Vodolije su nepredvidive, pa je teško shvatiti šta će sledeće da urade. Njihovi postupci uvek imaju dalekosežne rezultate.

Škorpija: Emocionalna inteligencija

Škorpije imaju odličan fokus kada je u pitanju dobijanje nečega što žele. Vole da smišljaju planove i načine da ostvare svoje ciljeve.

Pošto su emocionalno inteligentni, lako mogu biti manipulativni, tako da navedu druge da ostvare svoje planove.

Škorpije ponekad mogu biti previše iskrene i mogu provesti mnogo vremena u svojoj glavi, smišljajući zavere.

Često je jezik koji najviše poznaju sarkazam.

Strelac: Lingvistička inteligencija

Sve što treba da uradite je da razgovarate sa Strelcem da biste razumeli njihov sjaj. Oni imaju tendenciju da budu veoma direktni, imaju jak osećaj za dobro i zlo – i veoma su samouvereni.

Ako neko ugrozi njihovo samopouzdanje, Strelac će se možda osećati prinuđenim da dokaže svoj intelektualni kapacitet.

Može biti šokantno da je neko ko je tako šarmantan i prijateljski nastrojen, takođe na neki način genije.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com