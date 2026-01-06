4 najkomplikovanija horoskopska znaka, teško im je ugoditi

Imaju dobre naravi ali im je teško ugoditi. Najkomplikovaniji znakovi horoskopa su Ribe, Vaga, Rak i Ovan. Znaju da budu baš naporni.

Znaju dobro da zamaraju ljude oko sebe. Iako imaju mnogo dobrih osobina, ipak ovo su najkomplikovaniji znakovi horoskopa.

Imaju odlične osobine, ali zbog nekih spadaju u ljude koji su naporni okolini. Na prvu loptu će vas zavarati, ali ova četiri znaka zavaraće vas više od ostalih. Oni su najkomplikovaniji znakovi Zodijaka.

Ovan – velikodušni ali izuzetno teški

Iako velikodušne i tople naravi, pripadnici ovog znaka znaju da budu izuzetno teški i naporni zbog svog ponašanja usmerenog na traženje pažnje od drugih, uključujući dramu, manipulacije, glumljenje žrtve, pa čak i seksualno zavodljivo ponašanje usmereno na „pridobijanje ljudi“.

Rak – plemeniti, ali često imaju „žute minute“

Plemeniti Rakovi u svojim žutim minutama mogu da steknu brojne neprijatelje zbog kojih bi ovi oko njih radije pobegli iz svoje kože nego trpeli njihove ekstremne promene raspoloženja, teškoće u kontrolisanju besa i prolazne paranoje.

Vaga – skloni pasivnoj agresiji

Velike diplomate i jedan od najdruštvenijih znakova horoskopa ima i jednu vrlo mračnu crtu zbog kojih ih mnogi izbegavaju, naime vrlo su skloni pasivnoj agresiji.

To podrazumeva kontradiktorna osećanja u trenucima stresa. Radi nerešenih osećaja manje vrednosti osciliraju između osećaja manje vrednosti i superiornosti. Ako se suoče s vlastitim ponašanjem, nemaju uvid u svoju krivicu već optužuju druge.

Ribe – preterano osetljivi na kritiku

Previše osetljivi i povučeni pripadnici ovog znaka mogu da budu teško podnošljivi ako ih uhvati melanholija.

Tada su preterano osetljivi na svaki oblik kritike, pasivni su, neodlučni i prepuni kompleksa.

