4 najnegativnija znaka horoskopa, teško njima ali i onima koji im se zamere!

Neki ljudi trude da gledaju samo svetle strane života, drugi rade upravo obrnuto. Škorpija, Jarac, Devica i Rak su 4 najnegativnija znaka.

Svi znakovi ponekad mrze, ali ova četvorka prednjači u tome. Zbog te silne mržnje nije lako ni njima ni onima koji su im se zamerili. Ovo su 4 najnegativnija znaka horoskopa.

Škorpija – njima su svi krivi, dok ne dokažu nevinost

U njihovom zakoniku svi su krivi dok ne dokažu da su nedužni. Sumnjičavi su i očekuju da će ih većina razočarati i izneveriti. Mrze sve koji su im se zamerili, ali i njihovu rodbinu i sunarodnike. Vrlo su osetljivi, ali nisu plačljivi, nego ljuti.

Ako su povređeni, dugo će pamtiti zamerku dok ne smisle najbolji način za osvetu. U zrelim godinama dolaze do tačke na kojoj mrze sve žive.

Jarac – i sami su meta svoje mržnje

Jarac je ubeđen da zna više od drugih o svim temama koje ga zanimaju pa jako zamera onima koji ga potcenjuju ili kritikuju. Budući da sebe doživljavaju kao pouzdane i požrtvovane, ne podnose ni one koji su nezahvalni.

Mrze i sve koji su neodgovorni, neprecizni, nepromišljeni i razmetljivi. To znači da oko sebe imaju bezbroj meta za mržnju, a jedna od meta su i – oni sami.

Devica – pobesne na tuđe neznanje

Devica najpreciznije opaža nered, nemar, nelogičnost i nečistoću, pa u svakom trenutku nailazi na nešto što joj smeta i uzrujava. A ako je neko stalno izložen stresu, ne preostaje mu drugo nego da mrzi sve oko sebe. Pored toga, Device su uglavnom dobro informisane pa besne kad su suočene s tuđim neznanjem.

Srećom po okolinu, mržnja im nije ubistvena kao ona ratobornijih Škorpija, Jarčeva i Ovnova.

Rak – srce puno ljubavi, ali i moguće mržnje

Rak je najranjiviji i najuvredljiviji znak. Budući da se često nađe povređen ili uplašen, u njemu buja mržnja prema bezobzirnom svetu. Zbog toga spada u 4 najnegativnija znaka horoskopa.

Paradoksalno, ima toplo srce puno ljubavi, ali koliko intenzivno voli, toliko strahuje za dobrobit voljenih, a svako ko izgleda kao pretnja, meta je njegove mržnje.

Među onima koje izuzetno mrzi su svi koji ugrožavaju njegove bližnje, ali i narod, zavičaj i domovinu.

