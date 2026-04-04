4 najnegativnija znaka horoskopa, teško njima ali i onima koji im se zamere!

Svi znakovi ponekad mrze, ali ova četvorka prednjači u tome. Zbog te silne mržnje nije lako ni njima ni onima koji su im se zamerili. Ovo su 4 najnegativnija znaka horoskopa.
Škorpija – njima su svi krivi, dok ne dokažu nevinost
U njihovom zakoniku svi su krivi dok ne dokažu da su nedužni. Sumnjičavi su i očekuju da će ih većina razočarati i izneveriti. Mrze sve koji su im se zamerili, ali i njihovu rodbinu i sunarodnike. Vrlo su osetljivi, ali nisu plačljivi, nego ljuti.
Ako su povređeni, dugo će pamtiti zamerku dok ne smisle najbolji način za osvetu. U zrelim godinama dolaze do tačke na kojoj mrze sve žive.
Jarac – i sami su meta svoje mržnje
Jarac je ubeđen da zna više od drugih o svim temama koje ga zanimaju pa jako zamera onima koji ga potcenjuju ili kritikuju. Budući da sebe doživljavaju kao pouzdane i požrtvovane, ne podnose ni one koji su nezahvalni.
Mrze i sve koji su neodgovorni, neprecizni, nepromišljeni i razmetljivi. To znači da oko sebe imaju bezbroj meta za mržnju, a jedna od meta su i – oni sami.
Devica – pobesne na tuđe neznanje
Devica najpreciznije opaža nered, nemar, nelogičnost i nečistoću, pa u svakom trenutku nailazi na nešto što joj smeta i uzrujava. A ako je neko stalno izložen stresu, ne preostaje mu drugo nego da mrzi sve oko sebe. Pored toga, Device su uglavnom dobro informisane pa besne kad su suočene s tuđim neznanjem.
Srećom po okolinu, mržnja im nije ubistvena kao ona ratobornijih Škorpija, Jarčeva i Ovnova.
Rak – srce puno ljubavi, ali i moguće mržnje
Rak je najranjiviji i najuvredljiviji znak. Budući da se često nađe povređen ili uplašen, u njemu buja mržnja prema bezobzirnom svetu. Zbog toga spada u 4 najnegativnija znaka horoskopa.
Paradoksalno, ima toplo srce puno ljubavi, ali koliko intenzivno voli, toliko strahuje za dobrobit voljenih, a svako ko izgleda kao pretnja, meta je njegove mržnje.
Među onima koje izuzetno mrzi su svi koji ugrožavaju njegove bližnje, ali i narod, zavičaj i domovinu.
