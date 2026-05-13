4 najveća manipulatora Zodijaka koji često lažu i ogovaraju kako bi izvukli korist za sebe

Ova 4 znaka lažu i ogovaraju bez griže savesti i znaju kako da vas iskoriste. Pogledajte o kome se radi i čuvajte se na vreme!

Postoje ljudi koji lažu i ogovaraju bez trunke griže savesti, a najgore je što to često ni ne primetite na vreme. Suptilno se uvuku u vaš život, izvuku ono što im treba i nastave dalje kao da se ništa nije dogodilo.

Manipulacija retko dolazi sa upozorenjem. Najčešće je upakovana u šarm, brigu ili naizgled dobronamerni savet. Upravo zato je teško prepoznati osobu koja vas koristi za sopstvenu korist.

Sledeća četiri znaka pokazuju ovakvo ponašanje češće od ostalih, ali ne iz istih razloga.

Škorpija: Kralj suptilne igre

Na neslavnom prvom mestu manipulativnih znakova Zodijaka, sasvim očekivano se nalaze Škorpije. Na suptilan način vuku sve konce u igri i imaju sposobnost da odlično čitaju ljude. Svaku situaciju okreću u svoju korist, a da vi to često ni ne primetite.

Škorpije znaju da koriste reči na veoma ubedljiv način. Mogu vam nametnuti svoje gledište i optužiti vas za nešto što uopšte niste uradili. Ne osećaju kajanje zbog izdaje, što ih čini najopasnijim na ovoj listi. Zanimljivo je da Škorpije pamte godinama unazad i znaju da iskoriste neki vaš stari ispad u trenutku kada se najmanje nadate.

Blizanci: Majstori reči koji lažu i ogovaraju bez treptaja

Sa Merkurom kao vladajućom planetom, Blizanci važe za inteligentne osobe koje su izuzetno spretne u komunikaciji. Imaju pregršt ideja i planova, ali ne znaju uvek kako da ih sprovedu u delo. Tada počinju problemi za one oko njih.

Blizanci su sposobni da izdaju druge osobe i lažu kako bi ostvarili svoje ciljeve. Žrtva prihvata sudbinu, a oni nastavljaju da žive kao da ništa nije bilo. Dodatni adut im je dvoličnost: pred vama govore jedno, a iza leđa potpuno drugo. Često imaju dva paralelna kruga prijatelja koji se nikada ne sreću, baš zato da bi mogli da plasiraju različite verzije iste priče.

Lav: Harizmom do tuđe nagrade

Lavovi teže uspehu i priznanju i moraju brzo da dobiju ono što žele. Poseduju snažnu urođenu harizmu i liderske veštine, pa malo ljudi može da im kaže „ne“. Manipulacijom će pre svega potisnuti vaše samopouzdanje, a vi ćete pomisliti da je to vaša greška.

Ako se usudite da se takmičite sa Lavom, prvo će vas pustiti da zablistate, a potom će sam pokupiti pravu nagradu. Osobe rođene u ovom znaku detaljno proučavaju vaše sposobnosti i koriste svaku slabost. Vole publiku, pa laž i ogovaranje za njih nisu sitnica, već performans koji im pomaže da zadrže pažnju u društvu.

Devica: Pasivna agresija ispod ljubaznosti

Device su poznate po blagoj, ali istovremeno prilično strogoj prirodi, ma koliko to zvučalo kontradiktorno. Iza ljubazne fasade krije se osoba koja želi da nametne svoja uverenja drugima. Njihova manipulacija ume da bude pasivno-agresivna, sa neželjenim savetima i prikrivenim pretnjama.

Device često igraju ulogu žrtve kako bi dobile ono što žele. Vrhunski skrivaju tajne, pa nije lako saznati prave motive. Detalji ih čine opasnim, jer pamte sitnice koje drugi zaborave i koriste ih kao oružje u pravom trenutku.

Kako prepoznati da vas neko manipuliše

Ako stalno pravdate tuđe ponašanje, osećate krivicu bez razloga ili imate utisak da ste meta tračeva, verovatno ste u zoni nekog manipulatora.

Posmatrajte da li osoba menja priču, izbegava direktan odgovor i okreće temu na vas kada je pritisnete.

