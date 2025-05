4 najveća zlopamtila horoskopa: Teško vama ako im se zamerite, osvetiće vam se kad-tad

Postoje ljudi koji lako prelaze preko svega, ali ima i onih koji nikada ništa ne zaboravljaju. Zodijak kaže da oni uglavnom rođeni u četiri znaka.

Bik

Bikovi se teško emotivno otvaraju ljudima i, kada to učine, očekuju da drugi ne iznevere njihovo poverenje. Ako ih pak iznevere, nikada im neće oprostiti i to će pamtiti do kraja života.

Rak

Rakovi su jako osetljivi i, ako ih povredite, patiće više nego ostali. Ako se igrate njihovim osećanjima i izneverite ih, to nikada neće zaboraviti, niti će vam oprostiti.

Škorpija

Šta god Škorpije rade, rade to potpuno predano, bilo da vas vole ili mrze. Ako vas mrze jer ste izdali njihovo poverenje, to će vam stalno pokazivati i zagorčavaće vam život dokle god se družite s njima, prenosi N1.

Jarac

Jarci veruju u život bez stresa, a pun pozitivne energije. Stoga, ako im se zamerite, neće oklevati da vas potpuno sklone iz svog života, piše Pinkvilla.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com