4 znaka biće „na vrhu sveta“ i ekstra srećan život iz snova do kraja februara, tvrdi poznati astrolog

Ovan, Vaga, Vodolija i Ribe ostvariće snove do kraja februara. Profi astrolog tvrdi da će ih pratiti izuzetna sreća u ostvarivanju ciljeva.
Prva polovina meseca možda nije išla po planu. Ali sada kada je Saturn u novom znaku i sezona pomračenja je pred nama, četiri horoskopska znaka su izuzetno srećna do kraja februara 2026. Biće na vrhu sveta.
Kao što je profesionalni astrolog Evan Natanijel Grim objasnio: „Ovi horoskopski znakovi će biti na vrhu sveta do kraja februara.“ Iako se sada možda tako ne oseća, ne dozvolite da vas sumnja savlada. Ako ste jedan od ovih astroloških znakova, sreća je na vašoj strani, bilo da to znate ili ne.
1. Ribe – ekstra sreća
Sa Saturnom zvanično van vašeg znaka, imaćete ekstra sreće do kraja februara 2026. Kao što je Grim objasnio, „zatvarate veoma teško poglavlje gde je svaki vaš korak bio strogo ocenjivan“, ostavljajući vas da se osećate prilično srećno što je sve to iza vas.
Povratak Saturna je među najsurovijim astrološkim energijama koje treba izdržati, ali ste naučili mnogo bogatih lekcija tokom poslednjih nekoliko godina. I dok se možda nećete odmah osećati veoma srećno, ne brinite previše. Za mnoge od vas, ovaj mesec je posvećen izdisaju prošle energije iz prošle godine i ulasku u novu godinu.
2. Vodolija – spremni ste da rizikujete
Nakon pomračenja Sunca u vašem znaku 17. februara, imaćete dodatnu sreću do kraja meseca. Nakon pomračenja, „nećete se pitati da li je vaš sledeći planirani korak u životu potpuno lud“, objasnio je Grim. Sada ste „spremni da rizikujete sa snom koji vam savršeno odgovara“.
Vi ste horoskopski znak koji vlada inovacijama, na kraju krajeva, i imate sveže ideje koje svi treba da čuju u narednim godinama. Ne samo to, već ste potpuno fokusirani na ono što je pred vama ovog meseca, jer odbijate da opsedate prošlošću ili onim što se može dogoditi u budućnosti. Najbolji deo, prema Grimu, je to što od sada pa nadalje, „znate da sve dok ste usmereni ka svojoj svrsi, bićete apsolutno zlatni“.
3. Vaga – kreativna energija
Ostatak februara 2026. je dodatna sreća za vas jer će „svaki aspekt vašeg života biti obojen malo kreativne magije“, rekao je Grim. „Pronalazite kreativan ugao svemu i neizbežno ćete se uroniti u zaista zabavne projekte kao rezultat toga.“
Kada zaista uživate u onome što radite, to drastično poboljšava vaš način razmišljanja. Ovaj pozitivan način razmišljanja samo privlači još sjajnih stvari u vašoj blizini, a ljudi to primećuju. Prema Grimu, do kraja meseca je savršeno vreme da upoznate ili izlazite sa nekim novim jer su drugi potpuno zaljubljeni u vas.
4. Ovan – vaša odlučnost čini vas srećnim
Saturn je upravo ušao u vaš znak, što vam možda neće baš pružiti osećaj sreće. Naravno, teška vremena bi mogla i dalje biti pred vama. Međutim, vaša odlučnost da se fokusirate na svoju misiju je upravo ono što vas čini srećnim do kraja februara.
Kao što je Grim objasnio, „Vaša ambicija nikada nije bila veća, a sada vidite strukturiran način da postignete uspeh.“ Iako može izgledati previše dobro da bi bilo istinito, februar je mesec kada ćete naići na nekoga ko vam može pomoći. Bićete „na vrhu sveta“, bilo da vam pružaju podršku sami ili vas povezuju sa drugima koji to mogu, očekujte da ćete lakše ostvariti svoje ciljeve.
(Krstarica/YourTango)
