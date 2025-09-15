4 znaka čeka procvat do kraja septembra: Zvezde su im otvorile put uspeha, zablistaće na svim poljima

Verovatno ste poslednjih nedelja imali osećaj da se sve vrti u krug, da dolazi do nesporazuma, neugodnih svađa ili neočekivanih susreta s ljudima iz prošlosti, razlog bi mogao biti u kretanju planeta.

Naime, razdoblje retrogradnog Merkura, koje je mnogima donelo zbrku i haos, napokon je završilo. Stručnjakinja za astrologiju Joanne Jones iz Trusted Psychicsa otkrila je što to znači za pojedine horoskopske znakove.

Mnogi ljudi osećaju olakšanje i povratak unutrašnjeg mira, ali neki će znakovi posebno zablistati. Jones ističe da se energija u septembru menja nabolje i da pred nama stoje brojne prilike za lični i profesionalni napredak.

Merkur, planeta koji simbolizuje komunikaciju i kretanje, sada kada je ponovno „u direktnom hodu“, sve se počinje razbistravati, i u mislima i u odnosima s drugima.

„Ovo je savršen trenutak za donošenje jasnih odluka, povratak na projekte koji su stali i ponovno povezivanje s ljudima koji su vam važni“, objašnjava Joanne. „Magla se diže i otvaraju se vrata za napredak, jasnoću i ispunjenje.“

Devica: Vraća se sposobnost i fokus

Vaš znak je bio u centru retrogradnog haosa — sada dolazi smirenje i fokus.

Organizacija i planiranje konačno daju rezultate.

„Device sada mogu bez stresa razjasniti šta žele, dovršiti projekte i ponovno uspostaviti red u privatnom i poslovnom životu“, kaže astrološkinja. Ovo je idealno vreme za planiranje budućih ciljeva, uvođenje zdravih rutina i učinkovitu komunikaciju. Osećaćete se smirenije i sigurnije u vlastite odluke.

Blizanci: Nestaje zbrka i vraća se mentalna jasnoća

Merkur je vaš vladar — pa ćete osetiti mentalnu jasnoću i obnovljenu energiju.

Idealno vreme za donošenje važnih odluka i redefinisanje ličnih ciljeva.

„Blizanci sada ponovno dolaze do izražaja kroz razgovore, ideje i kreativne projekte“, navodi Joanne. Ovo je izvrsno razdoblje za obnavljanje prijateljstava, flert i nove kontakte. Na poslovnom planu, važno je usmeriti se na ono što ih istinski nadahnjuje, posebno na projekte koji traže maštovitost i izražavanje.

Jarac: Vreme je za donošenje važnih odluka

Vreme je za redefinisanje ciljeva i konkretne korake ka uspehu.

Poslovna komunikacija se poboljšava — idealno za pregovore.

„S direktnim Merkurom, Jarci imaju priliku da pretvore svoje ideje u konkretne akcije“, kaže Jones. Vreme je za donošenje važnih odluka, bilo da je reč o poslu, ličnim projektima ili financijama. S jasnijim fokusom i obnovljenom odlučnošću, Jarci će lakše usmeriti svoju energiju i bolje i efikasnije rešavati probleme.

Strelac: Sada je pravo vreme za delovanje

Stabilizacija odnosa i poslovnih planova je moguća.

Putovanja i obrazovanje ponovo ulaze u fokus.

„Strelci mogu ponovno planirati putovanja, razvijati lične projekte i obnoviti važne odnose“, navodi Joanne. Sada je pravo vreme za delovanje – ono što je pre bilo na čekanju sada se može ostvariti. Njihova inspiracija i entuzijazam dobiće novu snagu, a prilike koje su do juče izgledale daleko sada su na dohvat ruke.

Saveti astrologa: Kraj retrogradnog Merkura, koji se završio 11. septembra 2025. godine, doneo je olakšanje, jasnoću i povratak stabilne komunikacije za sve horoskopske znakove. Nakon perioda punog nesporazuma, kašnjenja i emotivnih preispitivanja, astrolozi savetuju da se sada krene napred sa više samopouzdanja i mudrosti. Ovaj period je kao mentalni reset, kada je vreme da se krene napred sa više mudrosti, manje haosa i jasnijim ciljevima.

