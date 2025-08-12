4 znaka do kraja avgusta ostvaruju kosmički džekpot: Nakon punog Meseca novac će ih zatrpati sa svih strana

Pravo je vreme da se oslobodite svega što vam više ne služi i napravite prostor za nove prilike. Pun Mesec u Vodoliji donosi jaku energiju za oslobađanje starih obrazaca i donošenje važnih odluka.

Međutim, ova energija neće jednako uticati na sve – nekim znakovima donosi moćne promene, dok drugi treba da budu oprezni i smireni. Pun Mesec koji je zasijao 9. avgusta doneće posebnu energiju i sreću određenim znakovima horoskopa.

Prema predviđanjima astrologa, Lavovi, Device, Strelci i Vodolije najviše će osetiti njegove pozitivne efekte, naročito u ljubavi i finansijama.

Lavovi

Dobijaju novi nalet energije i snage, a ljubavni život i finansije biće im posebno naklonjeni. Moguća su važna dešavanja poput novih veza, bračnih ponuda ili finansijskih dobitaka.

Device

Napuštaju težak period i očekuje ih ravnoteža, zdraviji način života i procvat u ljubavi i novcu.

Strelci

Mogu računati na finansijski rast i poslovne prilike, a slobodni će možda upoznati srodnu dušu. Oni koji su u vezi biće spremni na korake koji će unaprediti odnos.

Vodolije

Konačno dobijaju nagradu za trud finansijski napredak, dobre vesti i nove šanse na poslu.

Ova lunarna faza donosi priliku za nove početke i srećne preokrete, pa je važno otvoriti se pozitivnoj energiji koju donosi pun Mesec.

(Informer.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com