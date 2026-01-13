4 znaka imaju blagoslov od Univerzuma, danas kreću putem uspeha, sreće i bogatstva

Četiri horoskopska znaka dobijaju blagoslov od Univerzuma 13. januara. Astrološka energija utorka aktivira stare emocionalne bolne tačke kroz sukob, akciju ili konfrontaciju.
Iako to ne zvuči baš sjajno, završićemo dan sa mnogo jačim osećajem ko smo. Isceljenje dolazi kroz hrabrost, odgovornost i preuzimanje odgovornosti za svoje postupke. Dobijamo priliku da izaberemo nove puteve koji daju bolje rezultate.
Za ove astrološke znakove, 13. januar donosi blagoslove prikrivene kao nelagodnost. Ne brinite, sve se rešava na najbolji način. Verujte u ovo.
1. Lav – vraćate osećaj samopoštovanja
Astrološka energija utorka ističe trenutak kada se ponos i ranjivost sudaraju, Lave. 13. januara, situacija vas tera da reagujete drugačije nego što biste obično reagovali, i možda ćete čak i sami sebe šokirati.
Osećate se pokrenuto kritikom ili otporom, ali blagoslov od Univerzuma dolazi kada zastanete umesto da reagujete. Tada se sve menja za vas. Shvatate da više nije potrebno braniti se.
Ova promena srca vraća vam osećaj samopoštovanja. Nagrada je emocionalna sloboda i obnovljena sposobnost da zauzmete stav bez zauzimanja previše prostora.
2. Rak – postavite granice
Za vas ovaj dan donosi isceljenje kroz samorefleksiju i iskrenost. 13. januar otkriva dugogodišnji obrazac zaštite drugih na sopstveni račun. Ovo mora da prestane.
Iako volite da budete tu za druge, kada to počne da vam jede dušu, znate da je vreme da odete. Univerzum insistira na problemu, tražeći od vas da progovorite čak i ako vam je neprijatno.
Čin postavljanja granica postaje sam blagoslov od Univerzuma. Sama činjenica da možete zahtevati svoj prostor je čudo. Kada to učinite, odnosi počinju da se ponovo uravnotežuju.
Osećate se viđeno, cenjeno i manje opterećeno neizrečenim očekivanjima koja nikada nisu bila vaša da biste ih vukli sa sobom.
3. Škorpija – zaboravite prošlost
Astrološka energija utorka udara u srce stare emocionalne bitke. Nešto za šta ste mislili da je gotovo i dalje zahteva vašu pažnju. 13. januara suočavate se sa podsetnikom na nešto što ste mislili da ste već prešli.
Umesto da ponovo otvorite ranu, ovaj trenutak vam omogućava da je pravilno zatvorite. Vidite koliko ste sada jači nego što ste bili pre. Ova moć traje.
Blagoslov od Univerzuma dolazi kada vratite svoju moć bez ogorčenja zbog nje. Odlazite lakši, znajući da prošlost više nema autoritet nad vašim izborima.
4. Jarac – budite svoji
Ovaj dan se fokusira na samopoštovanje i kako ga obično povezujete sa trudom i izdržljivošću. Na današnji dan, 13. januara, shvatate da ne morate uvek da se borite kroz bol.
Možda ste ovu vrstu agresivne energije pogrešno zamenili sa onim što vam donosi uspeh. Niste razmotrili da ste možda jednostavno sjajni takvi kakvi jeste.
Univerzum dovodi u pitanje ovo verovanje pokazujući vam gde bi vam odmor, granice ili traženje pomoći zapravo bolje poslužili.
(Krstarica/YourTango)
