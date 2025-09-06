4 znaka iznenada privlače značajno obilje i sreću od danas, velike pare stižu sa svih strana, retrogradni Uran čini im čuda

Retrogradni Uran počinje u Blizancima u subotu 06. septembra. Uran vlada haosom koji vodi čudima. To je jedna od stvari u kojima je Uran dobar: da se pojavi i pomogne vam da vidite kako univerzum funkcioniše.

Uran može da stvori predvidljivo nepredvidiv nered, ali takođe može pružiti osećaj nade. Četiri astrološka znaka mogu shvatiti šta više ne funkcioniše jer je pokvareno. Kada ste u problemima, razmišljate van okvira i pronalazite rešenje koje možda ne biste otkrili drugačije.

1. Vodolija

Od 6. septembra, doživećete impresivnu energiju vaše vladajuće planete, Urana, u retrogradnom kretanju. Vi ste jedinstveni, pa je logično da vrsta obilja ili sreće koju biste privukli u svoj život bude slična vašoj ličnosti i potrebama.

Prema tome, današnje obilje i sreća će se odnositi na stvari koje se tiču vašeg doma i moguće vaših roditelja. Želećete da zapišete svoje misli i sakupite svoje ideje na mestu gde ih možete kasnije ponovo pogledati.

Možda ćete privući mir i više spokoja, što je povezano sa ljubavlju i obožavanjem međusobne individualnosti. Možda ćete otkriti da ste u stanju da pronađete razlike koje su stvorile probleme, ali vidite gde su zapravo sličnosti. Biće dobar dan za vas, ali potraga za više počinje iznutra.

2. Blizanci

Počev od danas, privući ćete značajno obilje i sreću u svoj život. Imate ovu stranu sebe koju malo ljudi vidi, a to je kontrolišuća strana. Dobro je skrivate, ali kada ste strastveni ili duboko volite nekoga ili nešto, stežete stisak i držite se onoga što imate svom snagom.

Uran je mnogo moćniji od vaše odlučnosti, tako da uprkos vašim najboljim naporima, možete doživeti tačku preloma. Moraćete da otpustite nešto za šta ste se držali.

Ono što privlačite je prava snaga i unutrašnja moć. Shvatićete svoju hrabrost i odvažnost. Današnji horoskop će biti kao pohađanje kursa samousavršavanja koji ćete položiti sa odličnim uspehom.

3. Bik

Privući ćete značajno obilje i sreću u oblasti svojih finansija, ali to možda neće doći bez gubitaka u početku. Počevši od 6. septembra, primetićete ekonomske promene koje u početku mogu delovati zabrinjavajuće.

Imati probleme na radaru je prokletstvo, ali i blagoslov. Posvetićete svojim problemima punu pažnju. Prepoznaćete na čemu treba raditi, a šta treba da nestane.

Obilje koje privlačite biće finansijsko, ali deo sa srećom će uključivati sporednu korist finansijskog planiranja: duševni mir. To će vam se svideti, i to je ono što ovaj dan čini tako dobrim.

4. Škorpija

Škorpije, 6. septembra privlačite i obilje i sreću u svoj život, u oblasti nasleđa. Dobijate nešto od druge osobe što vam se prenosi na čuvanje.

Posebno je iskustvo kada vam drugi veruju, a naročito kada shvatite da ste bili posebno cenjeni. Sentimentalni poklon može uključivati novac ili nasledstvo; možete dobiti predmet koji je porodično nasleđe ili biti uključen u nečiji testament.

Današnje izobilje i sreća takođe bi mogli doći kreiranjem sopstvenog testamenta, jer retrogradni Uran može da vas navede da se pripremite za problem pre nego što se desi. Lepota kod pripreme testamenta je to što vam daje dar duševnog mira, prenosi YourTango.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com