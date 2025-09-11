4 znaka kineskog horoskopa doživeće neviđene promene 12. septembra, ovakvu sreću u životu sigurno nisu očekivali!

4 znaka kineskog horoskopa privlače sreću 12. septembra 2025. Petak je Dan zatvaranja, koji nosi Drveni Majmun tokom meseca Petla u godini Drvene Zmije.
U kineskoj astrologiji, Dani zatvaranja su završeci koji stvaraju otvore koji donose konačnost koju niste znali da čekate. Sa Majmunovom oštrom, nemirnom energijom koja vodi dan, odluke mogu stići brzo, ponekad na iznenađujuće načine.
Umesto da forsirate napredak, sreća 12. decembra vam dolazi kada univerzum nešto očisti za vas. Ono što više nema moć nad vama nestaje, a na njegovo mesto stiže sreća u obliku olakšanja, vremena i nove prilike.
Evo kako ova 4 znaka to najjače osećaju.
1. Majmun
Petkov stub je u vašem životinjskom znaku, što ovaj Dan zatvaranja čini posebno ličnim. Nešto što vas je odugovlačilo, možda obaveza, razgovor ili stalna distrakcija konačno prestaje da vam oduzima energiju.
Sreća je što se prostor za nešto novo skoro odmah oslobađa. Možda ćete dobiti potvrdu plana, čuti odgovor od nekoga ko je odugovlačio ili konačno odlučiti da ste završili sa starim ciklusom (ili osobom) koja vam je crpela energiju. Sama sloboda je vaše izobilje. Čestitamo!
2. Petao
Ovaj mesec je vaš centar pažnje, a energija majmuna u petak vas podstiče da primetite šta ste predugo tolerisali. Ovaj Dan zatvaranja 12. septembra donosi rešenje, a ne više čekanja.
Vaša sreća dolazi od toga što dozvoljavate da se kraj desi graciozno. Možda neko drugi odustane ili se plan promeni i iznenada pritisak nestane. Ne morate da se držite za sve ostale. Ono što zamenjuje tu težinu je osećaj mogućnosti koju ste žudeli. Konačno je vaše vreme.
3. Zmija
Godina drvene zmije pojačava vašu intuiciju, a u petak vam ti instinkti govore da je vreme da prestanete da nosite nešto što ste prerasli. Bilo da je u pitanju finansijski teret, stari strah ili čak uloga u kojoj ste zaglavljeni, energija 12. septembra olakšava da je ostavite.
Vaše izobilje se pojavljuje kada shvatite da ne gubite ništa stvarno. Umesto toga, pravite prostor za podršku, stabilnost i priliku da se ulivate. Kada se oslobodite, primetićete male, ali nesporne znake da vam sreća ide na ruku. Konačno.
4. Konj
Stub majmuna u petak pokreće brze promene za vas, posebno u načinu na koji se drugi odnose prema vama. Ciklus koji se činio ponavljajućim konačno se završava i jasno možete videti šta je vredno vaše pažnje, a šta ne.
Sreća stiže kada prestanete da ulažete energiju u nešto što vas ne hrani. To može biti dinamika, briga ili čak zadatak za koji ste mislili da morate da završite. Puštajući je, oslobađate prostor za nešto osvežavajuće i iznenađujuće korisno da zauzme njeno mesto. Verujte nam da vam je potrebna vam je ova energija, prenosi YourTango.
