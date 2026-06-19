4 znaka koja su ubedljivo najveći rasipnici u Zodijaku: Troše novac kao da sutra ne postoji

Štednja im je strana reč, a trošenje jedina strast. Proverite da li se vaš znak nalazi na listi 4 najveća rasipnika Zodijaka.

Neki ljudi štede za „crne dane“, a ovi znaci troše kao da je svaki dan poslednji petak u mesecu. Dok ostatak Zodijaka planira i računa, za njih je novac samo gorivo za život, a štednja im zvuči kao najgora kazna. Astrolozi se slažu – Blizanci, Vodolija, Lav i Ribe su najveći rasipnici koji ne mogu da odole zovu novčanika.

Blizanci – impuls je njihov gospodar

Blizanci u prodavnicu ulaze po jednu stvar, a izlaze sa tri. Njihova radoznalost je pogubna za račun u banci. Kada im je dosadno, „skroluju“ po onlajn šopovima i naručuju stvari kojih se sutradan jedva sećaju. Oni veruju da će se „izbalansirati sledećeg meseca“, ali sledeći mesec uvek donese novu, skupu fascinaciju.

Vodolija – kupuje uspomene, a ne stvari

Vodolija ne mari za predmete, ona plaća priče. Koncert u drugom gradu ili spontani put u nepoznato za nju nemaju cenu. Problem nastaje kada se doživljaji ređaju brže nego prilivi novca. Za Vodoliju, štednja znači propušten život, a bankovni račun je samo broj koji joj ne sme stajati na putu do slobode.

Ribe – empatija koja košta pravo bogatstvo

Ribe su najtiši, ali najdirljiviji najveći rasipnici. One ne kupuju luksuz za sebe, već plaćaju tuđe račune, pozajmljuju novac koji se nikada ne vrati i doniraju iz čiste emocije. Novac im je sredstvo za izražavanje ljubavi, pa na kraju meseca često shvate da su za sebe ostavile – nula dinara.

Lav – kraljevski stil za najveće rasipnike

Kada Lav uđe u prostoriju, on mora da blista. Lav ne zna za „malo“ – ako se časti, to je najbolji restoran; ako kupuje, to je brend. Njihov ego zahteva luksuz jer smatraju da zaslužuju samo najbolje. Lavovi troše novac na imidž i status, često živeći na visokoj nozi i onda kada im stanje na računu šalje alarmantne signale.

Prestanite da hranite tuđe džepove

Istina je jednostavna: dokle god jurite za trenutnim uzbuđenjem, vaš novac će nestajati kao dim. Finansijska sigurnost nije pitanje sreće, već odluke da prestanete da budete rob sopstvenih impulsa.

Ako nastavite da trošite kao da ne postoji sutra, sutra će vas vrlo brzo dočekati praznih ruku. Vreme je da prestanete da punite tuđe novčanike i konačno počnete da gradite sopstveni temelj – pre nego što vas život natera na bolno otrežnjenje.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com