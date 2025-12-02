4 znaka kojima od 2026. kreće pakao od života: Astrolozi nemaju dobre vesti za vas

Za ova četiri znaka 2026. može da bude godina iz pakla – ali kroz ove izazove dolazi i rast.

Odmah na početku nove godine, Ovnovi, Jarčevi, Rakovi i Vage ulaze u period intenzivnih izazova, a astrolozi upozoravaju da ovo 2026. može biti godina iz pakla za njih.

Od februara 2026. godine, Saturn i Neptun će boraviti u Ovnu, što će imati posebno jak uticaj na ova četiri znaka.

Za Ovnove, Jarčeve, Rakove i Vage, 2026. godina će biti izuzetno naporna zbog jakog uticaja Saturna, koji će prolaziti kroz znak Ovna, kao i prisustva Neptuna, koji donosi zbunjenost, zablude i osećaj iscrpljenosti.

Ovnovi – test identiteta i samopouzdanja

Za Ovna, 2026. je vrijeme kada će ego i osobne odluke biti pod stalnim pritiskom. Saturn traži strpljenje, dok Neptun donosi konfuziju i emocionalne turbulencije. Ključ je u unutrašnjoj stabilnosti, jer impulsivne odluke više neće prolaziti. Vizualizujte sebe mirnim i pribranim usred kaosa – to je način da preživite i napredujete.

Jarčevi – balans između ambicija i iscrpljenosti

Jarčevi će se suočiti s unutrašnjim sukobima između profesionalnih ciljeva i osobnog umora. Neptun može stvoriti osećaj gubitka kontrole, dok Saturn postavlja izazove u privatnom životu. Važno je naučiti gde su vaše granice i ne bježati od odgovornosti, jer upravo tu leži vaša snaga i stabilnost.

Rakovi – karijera i dom pod pritiskom

Rakovi će osjećati snažan pritisak na poslu i kod kuće. Saturn ih tjera da se dokažu, a Neptun pojačava emocionalnu osetljivost. Savet: tražite ravnotežu između ambicija i unutrašnjeg mira, jer samo tako možete izbjeći iscrpljenost i zadržati kontrolu nad životom.

Vage – test partnerskih odnosa

Vage će 2026. biti suočene s realnošću svojih veza. Saturn ruši nestabilno, a Neptun zamagljuje granice. Iskrenost i emocionalna zrelost ključni su za odluku hoćete li se boriti za odnos ili ga pustiti. Vizualizacija stabilnosti i jasnih granica pomoći će da prebrodite ovaj period.

Za ova četiri znaka 2026. može da bude godina iz pakla – ali kroz ove izazove dolazi i rast. Saturn traži zrelost i istrajnost, Neptun podseća na saosećanje i prepoznavanje iluzija. Ako uspete da spojite oba principa, čekaju vas duhovni i životni uspesi.

