Četiri znaka konačno izlaze iz pakla: Saturn im skida teret i donosi dugoročno srećniji period

Ulazak Saturn i Neptuna u Ovna donosi veliko olakšanje za Ribe, Strelčeve, Blizance i Device jer su bili na testu od marta 2023. godine.

Dvogodišnji period teškoća i problema za ove znakove završava se ovih dana. Četiri znaka konačno izlaze iz pakla koje su im pripremile astrološke kombinacije.

Astrološki posmatrano, ulazak Saturna u Ovna 14. februara pokrenuo je novi ciklus sazrevanja i odgovornosti. Trajaće sve do aprila 2028. godine. Posebno snažan astrološki trenutak desio se 20. februara, kada se Saturn i Neptun susreću u Ovnu.

Ovaj aspekt podstiče hrabre odluke i pretvaranje dugogodišnjih planova u realnost, naročito na polju novca. Kiša novca može da pljusne ovog dana za neke od ovih znakova, i može da potraje dugo, dugo.

Strelac

Kod Strelčeva se budi potreba da ozbiljnije pristupe ljubavi i ličnim željama, što donosi manje lutanja, a više jasnog pravca. Iako napredak može da deluje spor, ono što se sada pokrene ima potencijal da postane stabilno i trajno.

Ribe

Ribe ulaze u period u kome moraju realnije da gledaju na sebe, novac i sopstvenu vrednost. Saturn u Ovnu ih uči strpljenju, granicama i jačanju samopouzdanja. Ribe su bile jedan od znakova koji je najviše patio od marta 2023, tako da je bolji period konačno stigao od 14. februara.

Blizanci

Blizancima se menja krug ljudi i planovi za budućnost. Neki odnosi prirodno da otpadaju, ali će opstati oni koji imaju smisla. Vreme je za ozbiljnije ciljeve i dugoročne ideje, ali postojan napredak.

Devica

Device ulaze u dublju unutrašnju transformaciju, jer ih Saturn tera da se suoče sa strahovima, starim obrascima i potisnutim emocijama, što može da bude zahtevno, ali donosi veliku mentalnu snagu, stabilnost i osećaj lične kontrole.

Kako iskoristiti prilike

Ovaj prelaz Saturna iz Riba u Ovna generalno donosi testove pre nagrada, pa kao i uvek traži hrabrost, disciplinu i istrajnost, ali ono što se izgradi u ovom periodu može da ima dug i čvrst temelj. Možemo da kažemo da ova četiri znaka konačno izlaze iz krize.

Za ove znakove ulazak Saturna u Ovna može označiti početak perioda rasta i prosperiteta ali uz jasnu nameru i spremnost da se prepoznaju i iskoriste prilike.

(Krstarica/Informer)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com