4 znaka mnogo brže i lakše dolaze do novca posle 16. maja, astrolozi im predviđaju neverovatne prilike

Bik, Škorpija, Jarac i Rak su posebno srećni u narednom periodu. Ova 4 znaka mnogo brže mogu da ostvare svoje snove i dođu do veće svote.

Astrolozi predviđaju početak novog uspešnog perioda za neke znakove. Otvara se astrološki prozor mogućnosti tako da ova 4 znaka mnogo brže i lakše dolaze do novca počevši od 16. maja 2026. Obilna energija Bika u velikoj meri deluje u korist ovih znakova.

Mlad Mesec izlazi u Biku u subotu. Pošto je Bik horoskopski znak koji je sinonim za finansije i kojim vlada Venera, sama planeta novca. Mlad Mesec u Biku je moćan za obilje. Takođe je sezona Bika, tako da smo unutar „jednog od najizobilnijih finansijskih prozora“ u godini, objasnila je astrolog Helena Hator u videu.

Ako ste se nadali većoj finansijskoj stabilnosti i većoj sreći sa novcem, obratite pažnju na ono što čujete i govorite tokom ovog velikog prozora mogućnosti. Posebno, naredna 4 znaka mnogo brže mogu da manifestuju novac i to u većim količinama.

1. Bik – mlad Mesec redefiniše vaše finansije

U prošlosti ste se možda suočili sa finansijskom nestabilnošću. Od stagnacije karijere do toga da vaš posao ne generiše dovoljno profita, bićete srećni kada saznate da će vam život uskoro postati mnogo bolji jer mlad Mesec u vašem znaku „redefiniše vaše finansije“, objasnila je Hator.

Iako je „Uran sada u vašoj drugoj kući, planeti poremećaja“, primetio je astrolog, to samo znači da ćete, upareni sa vašom prirodnom sposobnošću da manifestujete, videti kako se promene koje zamišljate ostvaruju mnogo brže nego obično.

2. Škorpija – vaše moćne veze donose novac

Prema Hator, „Škorpije, sada imate Uran u svojoj osmoj kući, što ubrzava vaš pasivni prihod i zajedničke resurse.“ Od ljudi koji postaju izdašniji prema vašem partneru koji zarađuje više novca, vaše novčane manifestacije ne koriste samo vama. Koriste i onima koji su vam najbliži.

Uz to rečeno, sve se ovo dešava zato što se vaš srčani centar menja. U budućnosti, povezivanje sa vašom podsvešću je ključno za shvatanje kako da vaše novootkrivene moćne veze rade sa vama.

3. Jarac – prepoznajete svoju vrednost i dižete joj cenu

U prošlosti ste možda potcenili svoje usluge, ali ćete biti srećni kada saznate da konačno počinjete da vidite svoj puni potencijal. Mlad Mesec u Biku prepoznaje vrednost, pa vas njegova energija podstiče da počnete da se tretirate kao osoba visoke vrednosti kakva jeste.

Prema Hator, „Potpuno menjate svoje usluge, nadograđujete svoj cenovnik, svoje osnovne vrednosti, postavljate namere o načinu života koji želite da stvorite i poslu iz snova.“ Dugo je trebalo da se to desi. Koristeći svoje prirodne veštine i talente, možete sve pokrenuti napred i ostvariti život svojih snova. Potrebna je kreativnost i upornost, ali nikada se niste plašili da uložite trud.

4. Rak – uskoro ćete pogoditi džekpot

Možda se još ne osećate tako, ali uskoro ćete pogoditi zlato. Kao što je Hator objasnila, „Pluton će promeniti sve u vezi sa vašim prihodima. Ovaj Mlad Mesec je sve u vezi sa masama, ljudima sa kojima stupate u kontakt.“

Od viralnog popularnosti do dostizanja miliona pratilaca, očekujte da ljudi podrže vas i vaš rad. Najbolja stvar koju možete da uradite, prema astrologu Hejli Komet, jeste da izgovorite budućnost koju zamišljate za sebe. Univerzum sluša!

