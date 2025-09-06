4 znaka obogatiće se do 13. septembra, iznenada dobijaju ogroman novac, a 1 treba da kupi srećku

I pored toga što se bliži pomračenje punog Meseca u Ribama 7. septembra, položaj planeta će pojedinim znakovima odgovarati, pa će imati mnogo sreće i uspeti da zarade veliki novac do 13. septembra.

Dolaze dva pomračenja u sezoni Device i astrolozi objašnjavaju da septembar nije najpovoljniji momenat za velika ulaganja.

Međutim, neki znakovi će uspeti da izbegnu negativan uticaj planeta i profitiraju. Među njima su znakovi kao što su: Lavovi, Device, Vage i Rakovi.

Lav

Sezona Device donosi vam odličnu zaradu, naročito ako imate sopstveni biznis. Zanatske delatnosti su u ovom periodu na ceni.

Devica

Zbog uticaja sezone vašeg znaka možete lako da uvećate prihode. Mars u Vagi donosi vam uspeh u sudskim procesima.

Vaga

Mars u vašem znaku ukazuje da će vam pare kapljati sa svih strana. Zbog toga treba da ulažete inicijativu.

Rak

Venera u Lavu daje vam skupe poklone. Neko će vam učiniti nešto što će vam značiti mnogo više od novca.

Horoskopski znak koji treba da igra igre na sreću je Bik.

(Informer.rs)

