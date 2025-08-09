4 znaka obogatiće se do 16, avgusta, stiže im iznenada brdo para, a 1 znak treba da igra igre na sreću

Danas je pun Mesec u Vodoliji, a položaj zvezda će pojedinim znakovima više odgovarati, pa će uspeti da zarade veliki novac do 16. avgusta. Astrološki aspekti su u im izuzetno povoljni, a ovaj period donosi potencijal za lični i profesionalni proboj.

Merkur 11. avgusta kreće napred i izlazi iz retrogradnog hoda, tako da će predstojeća nedelja konačno biti bolja za pregovore i poslovne razgovore.

Četiri horoskopska znaka bi trebalo da budu posebno radosni – jer će im univerzum pružiti prilike koje se ne odbijaju. Veliku šansu da će imati novac do 16. avgusta su znakovi kao što su: Blizanci, Škorpije, Device i Vage.

Blizanci

Venera i Jupiter u Raku popravljaju vašu finansijsku situaciju. Možete da računate na poklone i manji dobitak.

Vaga

Mars u vašem znaku ukazuje da se novac lepi za vas, tako da će svi imati potrebu da vas obasipaju parama. Mogućnost povećanja plate.

Škorpija

Očekuje vas blago povećanje plate. Posredstvom osobe u znaku Raka možete da uvećate svoju zaradu i profitirate.

Devica

Mars u Vagi donosi vam veliki novac. Konačno ćete se finansijski stabilizovati, a i Merkur kreće napred, pa će biti boljih pregovora.

Horoskopski znak koji treba da igra igre na sreću je Riba.

(Informer)

