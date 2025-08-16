4 znaka obogatiće se do 23. avgusta: Iznenada im stiže veliki novac kroz premiju ili zaradu, a 1 znak treba obavezno da igra igre na sreću

Uskoro počinje sezona Device, a položaj zvezda će pojednim znakovima Zodijaka više odgovarati, pa će imati prilike da zarade veliki novac.

Merkur je krenuo napred, tako da je konačno bolji period za pregovore. Astrološka predviđanja kažu da iznenadni dobitak, zaradu ili premiju do 23. avgusta, mogu da očekuju Device , Lavovi, Vage i Blizanci.

Devica

Sezona vašeg znaka donosi vam poboljšanje na svim životnim poljima. Mars u Vagi donosi vam veliki novac, možda čak na osnovu presude koja će biti u vašu korist.

Vaga

Mars u vašem znaku ukazuje da ćete imati onoliko novca koliko inicijative budete ulagali. Moguća je zarada na osnovu dva posla.

Lav

Sezona Device može da vam donese veliku zaradu, naročito ako imate mali biznis koji može da procveta u narednom periodu.

Blizanci

Jupiter i Venera u Raku donose vam poklone ali i osetno bolju zaradu. Saradnja sa Rakovima može da vam se isplati višestruko.

Horoskopski znak koji treba da igra igre na sreću je Bik.

