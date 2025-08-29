4 znaka pale se samo na ljude sa visokim koeficijentom inteligencije, bez obzira kako izgledaju!

Prvo što privuče pažnju nekih ljudi jeste lepota, ali ova četiri horoskopska znaka privlače samo ljudi sa visokim koeficijentom inteligencije, bez obzira na njihov izgled. Kada su u pitanju ova četiri znaka, nema ništa privlačnije od nekoga ko može da parira njihovoj duhovitosti.

Ova četiri horoskopska znaka će izlaziti samo sa najboljima od najboljih.

1. Blizanci

Blizanc, seme po sebi veoma inteligentne, privlače samo ljudi sa visokim koeficijentom inteligencije, bez obzira na njihov izgled. Prema rečima astrologa Lucija Alfana, „Blizancima vlada Merkur, planeta komunikacije. Zato vam se zaista sviđa ta mentalna veza sa partnerom.“

Blizanci su brzomisleći društveni leptirići koje najviše privlače ljudi koji mogu da prate njihov tempo, rekao je Alfano. Blizanci takođe vole učenje i, kako je Alfano objasnio, privlače ih ljudi koji ih mogu naučiti novim stvarima.

Pa ako neko želi da privuče Blizanca, neka postavi inteligentna i promišljena pitanja. Možda se ne čini mnogo, ali Blizanci napreduju u tome, rekao je Alfano.

2. Devica

Devicom vlada Merkur, planeta koja vlada komunikacijom i našom unutrašnjom obradom misli, tako da ne čudi što Device privlače samo ljudi sa visokim koeficijentom inteligencije. Device su odlične u komunikaciji i stoga im je potrebna dobra komunikacija u njihovim vezama.

„Zaista vas privlače ljudi koji su pažljivi i promišljeni“, rekao je Alfano, jer horoskopski znak Device vlada poslom i ceni promišljene činove služenja.

Osim toga, Devica nije tip koji lako skače iz veze u vezu. Pa nije iznenađenje što Devica treba da upozna nekoga pre nego što se zaljubi u njega. Na kraju krajeva, najbrži put do srca Device je kroz njen um.

3. Vodolija

Vodolija je vazdušni znak, a vazdušni znaci se zasnivaju na otvorenom umu i jedinstvenosti. Kao rezultat toga, Vodoliju privlače samo ljudi sa visokim koeficijentom inteligencije, bez obzira na njihov izgled.

„Kada razgovarate sa nekim ko razmišlja drugačije i ko vam daje novu perspektivu, to vam obično bude veoma privlačno“, objasnio je Alfano. „Takođe, niste onaj koji uvek prebrzo uskače u fizičku vezu.“

Kad sve ovo imamo u vidu, njihova distancirana ličnost čini gotovo nemogućim romantičnim partnerima da sruše njihove zidove, osim, ​​naravno, ako je ta osoba veoma inteligentna. Kako je Alfano objasnio: „Zaista želite da osećate da vas ta osoba neće osuđivati i da se možete osećati prihvaćeno sa njom. Zato je ta mentalna veza, ta sposobnost da slobodno komunicirate jedno sa drugim, toliko važna za vas.“

4. Jarac

Najveća vrednica zodijaka, Jarac, privlače samo ljudi sa visokim koeficijentom inteligencije. Za njega izgled nije važan, ali jeste da bude sa nekim ko je sposoban da izgradi život sa njim. Prema Lusi, „Privlači vas neko ko je mentalno zreo, ko ima ciljeve, ko ima malo mudrosti.“

Jarac nije tip koji odmah uskače u veze. Mnogo bi više voleo da upozna nekoga na dubljem nivou kako bi video kako će se njihova budućnost odvijati jedno sa drugim. Iako ovo može zvučati intenzivno, za Jarca „ne zabavljate se samo zbog zabave, to je ozbiljnije“.

Iako bi to neke ljude moglo uplašiti, najbolje je verovati da Jarac koristi svoju posmatračku prirodu da vidi da li njihov potencijalni partner radi ono što govori.

(Your Tango)

