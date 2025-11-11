4 znaka plivaće u novcu do kraja novembra, 2 srećne planete donose im bogatstvo, ali i neopisivu sreću u svemu!

Plivaće u novcu do kraja meseca 4 znaka: Vaga, dobija povišicu, Blizanci kreću nešto novo, Rak, uz srećne planete i Škorpija stiče obilje.

Plivaće u novcu do kraja novembra. Rak, Škorpija, Blizanci i Vaga obogatiće se do kraja meseca, a čeka ih i neopisiva sreća na još jednom polju. Dve srećne planete donose za ova 4 horoskopska znaka lepe prilike i velike prihode u novembru 2025. godine.

Prema astrološkim prognozama, ova četiri znaka Zodijaka privlače izobilje u život ovog novembra 2025. Jupiter i Venera, dve planete koje se najčešće povezuju sa srećom ovog meseca donose obilje za ova 4 horoskopska znaka.

Rak – srećne planete su vam blagonaklone

Jupiter vas obasjava vas svojim blagonaklonim zracima. Verovatno se osećate opuštenije i manje ste pod stresom nego obično. Jupiter u vašoj prvoj kući može privući sve vrste prilika, ali na vama je da stvari ostvarite kada se prilike ukažu. Prilike mogu uključivati finansije ili bilo šta drugo što popravlja vaš život, čak i nove ljude koji vam donose boljitak.

Osećate se najudobnije kod kuće i verovatno ćete tamo zakazivati važne sastanke ili češće zabavljati goste.

Ako ste slobodni, ovo može privući druge k vama. Ovo je vreme za druženje, umrežavanje i upoznavanje ljudi. Mlad mesec u Škorpiji 19. novembra takođe ima potencijal da privuče novac ili prihod.

Škorpija – savršeno vreme za veće obilje

Vaš horoskopski znak će privući značajno obilje i sreću u novembru 2025. Jupiter privlači one koji žive u inostranstvu ili daleko, kao i mogućnosti da se od njih iskoriste mogućnosti ili putovanja. Takođe privlači mogućnosti za obrazovanje i beneficije, učenje nečega što vas zanima. Imaćete ogromne koristi ako ste uključeni u pravni spor.

Posedujete magnetizam, privlačite ljude, ubeđujete ih u svoje ideje i ovo je savršeno vreme za stvaranje većeg obilja.

Na samom kraju meseca očekujte prihode. Mlad Mesec u Škorpiji 19. novembra je vaše godišnje resetovanje koje se dešava u vašem mesecu rođenja. Pažnja će biti usmerena na vas i manifestaciju vaših istinskih želja.

Blizanci – nov početak, novi projekti na poslu, povišica

Vaš horoskopski znak će takođe plivati u novcu u novembru 2025. Jupiter je u Raku, koji vlada drugom kućom novca i prihoda, donoseći više finansijski korisnih mogućnosti. To može pomoći u povećanju vašeg samopoštovanja, olakšavajući vam da privučete ljude. Mogli biste dobiti unapređenje, novi posao ili povišicu plate.

Takođe je moguće da će vaš rad biti primećen, što bi vam moglo pomoći u budućim mogućnostima. Kada Venera uđe u Strelca, krajem meseca, ući će u vašu sedmu kuću partnera. Oslobodićete se svega negativnog. Ovo je savršeno vreme da se oslobodite svakog negativnog razmišljanja i izdignete iznad svega.

Mlad mesec pada u vašu šestu kuću posla, a mladi meseci su povezani sa novim počecima. Očekujte nov početak, novi projekat na poslu ili čak novu priliku za dobitak.

Vaga – plivaće u novcu kroz povišicu ili unapređenje

Vaš horoskopski znak će plivati u novcu u novembru 2025. Očekujte veliki trenutak za vašu karijeru – ovo bi moglo biti vreme za promenu posla, i to nabolje. Ovo je vreme kada izgledate, osećate se i predstavljate se u najboljem izdanju, što naravno privlači druge i prilike koje vam mogu doneti ličnu korist.

Zahvaljujući Veneri, ovo je idealno vreme da dobijete ili tražite povišicu ili unapređenje. Trebalo bi da se osećate prilično dobro u vezi sa svojim finansijama ovog meseca i one bi mogle da se povećaju.

I mlad Mesec će takođe istaći kuće novca u vašoj astrološkoj karti. Mlad mesec u Škorpiji pada u 2. kuću prihoda.

(Krstarica/ Sensa)

